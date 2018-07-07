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Франция использует ошибки Уругвая и спокойно выходит в ½ ЧМ-2018

Последним матчем, проходившем в Нижнем Новгороде, стала встреча ¼ финала чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Уругвая. 6 июля трёхцветные в академичном стиле переиграли часто ошибавшихся южноамериканцев , забили в каждом тайме по голу и оформили путёвку в полуфинал мундиаля.

Франция использует ошибки Уругвая и спокойно выходит в &#189; ЧМ-2018


Тренер сборной Франции Дилье Дешам выставил на встречу оптимальный состав, атакующим «наконечником» французов стала трио Мбаппе, Гризманн и Жиру. Сборная Уругвая, к их сожалению, не могла рассчитывать на «Матадора». Травма не позволила Эдинсону помочь своей команде, атакующий тандем Кавани-Суарес распался, что тут же негативно отразилось на действиях латиноамериканцев в нападении.

Впрочем, «небесно-голубые» начали игру неплохо: быстроногий Мбаппе был крепко «прихвачен» Лаксальтом, Гризманна «съедали» беки Уругвая ещё на подступах к штрафной, до Жиру верховые передачи не доходили. Южноамериканцы сражались на футбольном газоне, пытались сдержать команду-фаворита и ждали свой шанс… Беда к команде Табареса пришла оттуда, откуда её не ждали. На стандарт пришёл защитник «трёхцветных» Варан. После соприкосновения с двумя макушками (уругвайца и француза) мяч коварно «нырнул» в дальний нижний угол ворот Муслеры. Кипер не выручил.

Франция использует ошибки Уругвая и спокойно выходит в &#189; ЧМ-2018


Однако тут же высшие футбольные силы предоставили проигрывающим шикарный шанс, чтобы сравнять счёт. Касерас головой наносил прицельный удар в тот же правый нижний угол, куда несколькими мгновениями ранее забили французы. Но Льорис совершил мини-подвиг, вытянувшись «в струнку» и отбив круглого! Правда, мяч отлетел прямо к Годину, и капитан южноамериканцев с пары метров запустил сферу в российские небеса!

Франция использует ошибки Уругвая и спокойно выходит в &#189; ЧМ-2018


Второй тайм вполне можно охарактеризовать один определением – «чудовищный ляп Муслеры». Гризманн пробил из-за штрафной не слишком сильно и прямо в кипера уругвайцев. Но опытнейший Муслера коряво подставил перчатки, и кожаный шалун «парашютиком» залетел в сетку ворот окончательно расстроенных латиноамериканцев. Здесь впору «опустить занавес»: французы спокойно довели встречу до победы (2:0) и отправились смотреть игру Бразилия – Бельгия, в которой определялся соперник «трёхцветных» по полуфинальному матчу ЧМ-2018.
 
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Спорт
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 06:30
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