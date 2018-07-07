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Илон Маск нашел способ спасти детей в Таиланде

Бизнесмен Илон Маск поделился информацией, каким образом можно вытащить подростков, оказавшихся в пещере в Таиланде.

Илон Маск нашел способ спасти детей в Таиланде


Недавно в своем аккаунте Twitter главный управляющий Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал пост, в нем написано, что для решения данной проблемы нужно проложить трубу из нейлона сквозь пещеры, заполнив их воздухом, создавая при этом туннель под водой наверху пещеры. Известно, что представители Илона предлагали свою помощь в проведении операции по спасению футболистов.
Информация о пропаже детей из детской футбольной команды и их тренера появилась 23 июня. Ребята отправились в пещеру Тхам Луанг, но произошло наводнение, в результате которого все ходы перекрыты.

Пропавших подростков искали больше недели, на данный момент все живы, но слабы из-за отсутствия пищи. Главной проблемой являются затопленные участки пути к выходу. Бойцовские пловцы доставляют баллоны с кислородом для поддержки нужного количества в составе воздуха. Воду с пещеры откачивают более недели, как сообщают источники, дорога эвакуации еще опасна для детей.
 
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Общество / Происшествия
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 08:30
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