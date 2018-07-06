АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Повелительница змей: Ученые до сих пор не могут понять феномен общавшейся с самыми опасными особями 15-летней девочки
EUR 73.90 USD 63.12
Курс валют на 07.07.2018

Солист группы Rammstein отреагировал на слухи о романе с Лободой

Тилль Линдеманн, участник группы Rammstein отреагировал на слухи о романе с певицей Светланой Лободой.

Солист группы Rammstein отреагировал на слухи о романе с Лободой


Слухи о романе украинской певицы Светланы Лободы и участника группы Rammstein появились достаточно давно. Фанаты певицы уверены в том, что ее дочь именно от Тилля. Совсем недавно сложившаяся ситуация немного прояснилась благодаря продюсеру Лободы. Нателла Крапивина заявила, что Линдеманн после новостей о беременности Лободы сразу же связался с певицей, приславши ей скрины с немецких газет, где была опубликована статья об их романе. Реакция Линдеманна была неоднозначной. «Наслаждайся мировым успехом, ты же этого хотела!» написал немецкий исполнитель. Сама Нателла не расспрашивала Лободу о случившемся. Хотя поклонники «суперзвезды» явно уверены, что отец девочки Тилль, сама Лобода не комментирует данную ситуацию.

Стоит напомнить, что слухи о романе появились после фестиваля «Жара», где пара неоднократно была замечена вместе. На данный момент Светлана вновь вернулась на сцену, и восхищает своим внешним видом своих фанатов.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Елена Юрьева Вчера, 23:41
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые найдена технология точного предсказания
Инсайдеры показали смартфон версии Xiaomi Mi Max
Солист группы Rammstein отреагировал на слухи о
"Умные" браслеты помогут врачам наблюдать за
С помощью арбуза и петарды мэр Лос-Анджелеса
Инженеры предложили использовать попкорн в
ЦБ выпустит монету номиналом полрубля при выходе
Очередной «путешественник во времени» показал на
Учёные: На развитие психопатии человека влияет
Число жертв кораблекрушения у берегов Пхукета
Ученые идентифицировали белковый комплекс,
Ученые: Размер города играет решающую роль в
Экспертиз Москвы объяснила низкую
Орнитологи-любители помогли ученым разобраться в
Полину Диброву с детьми задержали на паспортном
Россиянку из-за фамилии не пустили Турцию
Погибшая экс-участница «Дома-2» Анастасия Тарасюк
На Алтае задумались о постройке станции
Пугачева ради Галкина отказалась от друзей
Солистки ВИАГра не приняли новую певицу
Первые фараоны прибыли на Землю с Сириуса и были
Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил
Нестареющий Рокки: как сложилась жизнь Сильвестра
Роман Гриценко планирует в ближайшее время стать
Худеющая Виктория Романец не прочь полакомиться
Агата Муцениеце и Павел Прилучный преодолели
Композитор Александр Зацепин рассказал, как песня
Телеведущая Натали Неведрова раскрыла секрет
Детская онлайн-игра оказалась рассадником
Психологи рассказали какие качества ценят
Просмотреть все новости