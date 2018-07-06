Солист группы Rammstein отреагировал на слухи о романе с Лободой

Слухи о романе украинской певицы Светланы Лободы и участника группы Rammstein появились достаточно давно. Фанаты певицы уверены в том, что ее дочь именно от Тилля. Совсем недавно сложившаяся ситуация немного прояснилась благодаря продюсеру Лободы. Нателла Крапивина заявила, что Линдеманн после новостей о беременности Лободы сразу же связался с певицей, приславши ей скрины с немецких газет, где была опубликована статья об их романе. Реакция Линдеманна была неоднозначной. «Наслаждайся мировым успехом, ты же этого хотела!» написал немецкий исполнитель. Сама Нателла не расспрашивала Лободу о случившемся. Хотя поклонники «суперзвезды» явно уверены, что отец девочки Тилль, сама Лобода не комментирует данную ситуацию.Стоит напомнить, что слухи о романе появились после фестиваля «Жара», где пара неоднократно была замечена вместе. На данный момент Светлана вновь вернулась на сцену, и восхищает своим внешним видом своих фанатов.