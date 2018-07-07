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Ученые не могут объяснить внезапное ускорение полета астероида Оумуамуа

Астрономы сообщают о странном поведении астероидного тела Оумуамуа, обозначенного как первый межзвездный объект, который все еще пребывает в нашей планетарной системе. Ученые зафиксировали внезапное увеличение скорости его полета, однако не могут пока объяснить причину его резкого развития скорости.

Ученые не могут объяснить внезапное ускорение полета астероида Оумуамуа


По предположениям астрономов, увеличению скорости Оумуамуа может способствовать гравитационные силы космических тел, расположенных в Солнечной системе, однако ее недостаточно для развития столь внезапного увеличения скорости. В данное время для исследования и слежения за астероидом открылся специальный научный центр, использующий мощные телескопы в Чили и на Гавайях.

В данное время никакие модели не могут объяснить резкое ускорение Оумуамуа, поэтому ученые считают, что скорости могли придать процессы, происходящие внутри самого астероидного тела под воздействием Солнца.
 
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Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 08:00
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