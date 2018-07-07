Ученые не могут объяснить внезапное ускорение полета астероида Оумуамуа

По предположениям астрономов, увеличению скорости Оумуамуа может способствовать гравитационные силы космических тел, расположенных в Солнечной системе, однако ее недостаточно для развития столь внезапного увеличения скорости. В данное время для исследования и слежения за астероидом открылся специальный научный центр, использующий мощные телескопы в Чили и на Гавайях.В данное время никакие модели не могут объяснить резкое ускорение Оумуамуа, поэтому ученые считают, что скорости могли придать процессы, происходящие внутри самого астероидного тела под воздействием Солнца.