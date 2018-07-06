Ученые идентифицировали белковый комплекс, формирующий вид защитных Т-клеток

Белковый комплекс mTORC1, регулирующий рост клеток и метаболизм. Иммунологи Санкт-Джуда обнаружили, что mTORC1 действует в ответ на сигналы внутри и вокруг развивающихся Т-клеток и пересекается с метаболической активностью, чтобы влиять на то, становятся ли клетки обычными или нетрадиционными Т-клетками. К своему удивлению, исследователи обнаружили, что нарушение mTORC1 привело к метаболическим изменениям, способствовавшим развитию нетрадиционных Т-клеток за счет обычных Т-клеток.Исследователи пришли к выводу, что обычные и нетрадиционные Т-клетки коренным образом отличаются друг от друга, сообщает Хунбо Чи, с факультета иммунологии Св. Иуды. «Они выражают разные рецепторы клеточной поверхности. Клетки имеют разные функции, но до сих пор механизм, помогающий решать их судьбы, остается в значительной степени неизвестным».Т-клетки играют центральную роль в адаптивной иммунной системе, функционируя как элитные подразделения, обученные выявлению и ликвидации конкретных вирусов и других угроз. Развитие Т-клеток происходит в тимусе после незрелых (предшественников) клеток в костном мозге, путешествующих туда, чтобы созреть и специализироваться. Их специальность опосредуется частично белковыми рецепторами на клеточной поверхности, известной как Т-клеточные рецепторы (TCR) или антигенные рецепторы. Т-клетки зависят от рецепторов Т-клеток для распознавания целей и реагирования на изменяющиеся условия.У людей подавляющее большинство рецепторов Т-клеток имеют альфа (α) белковую цепь и бета (β) цепь. Это обычные Т-клетки, которые широко циркулируют и находятся в селезенке и лимфатических узлах. Меньшее количество Т-клеток несет рецепторы, полученные из гамма (γ) и дельта (δ) белковой цепи. Они относятся к семейству нетрадиционных Т-клеток, которые содержатся в кишечнике, коже и других тканях барьера.Работая с моделями мыши и развивающими Т-клетками в лаборатории, Чи и его коллеги показали, что активация mTORC1 увеличивает производство энергии за счет гликолиза и окисления до метаболического метаболизма и способствует развитию αβ-Т-клеток.«Это исследование устанавливает метаболическую сигнализацию, управляемую mTORC1, как решающий фактор в определении судьбы развивающихся Т-клеток и предполагает, что обменные процессы являются фундаментальным механизмом, связывающим внешние сигналы с внутренними процессами, чтобы направлять судьбу иммунных клеток», - сказал Чи.