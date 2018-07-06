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Ученые идентифицировали белковый комплекс, формирующий вид защитных Т-клеток

Белковый комплекс помогает формировать судьбу развивающихся Т-клеток, сообщают ученые детской исследовательской больницы Св. Иуды. Исследование опубликовано в журнале Science Immunology и добавляет к растущим доказательствам то, что метаболизм клеток играет важную роль в иммунной системе.

Ученые идентифицировали белковый комплекс, формирующий вид защитных Т-клеток


Белковый комплекс mTORC1, регулирующий рост клеток и метаболизм. Иммунологи Санкт-Джуда обнаружили, что mTORC1 действует в ответ на сигналы внутри и вокруг развивающихся Т-клеток и пересекается с метаболической активностью, чтобы влиять на то, становятся ли клетки обычными или нетрадиционными Т-клетками. К своему удивлению, исследователи обнаружили, что нарушение mTORC1 привело к метаболическим изменениям, способствовавшим развитию нетрадиционных Т-клеток за счет обычных Т-клеток.

Исследователи пришли к выводу, что обычные и нетрадиционные Т-клетки коренным образом отличаются друг от друга, сообщает Хунбо Чи, с факультета иммунологии Св. Иуды. «Они выражают разные рецепторы клеточной поверхности. Клетки имеют разные функции, но до сих пор механизм, помогающий решать их судьбы, остается в значительной степени неизвестным».

Т-клетки играют центральную роль в адаптивной иммунной системе, функционируя как элитные подразделения, обученные выявлению и ликвидации конкретных вирусов и других угроз. Развитие Т-клеток происходит в тимусе после незрелых (предшественников) клеток в костном мозге, путешествующих туда, чтобы созреть и специализироваться. Их специальность опосредуется частично белковыми рецепторами на клеточной поверхности, известной как Т-клеточные рецепторы (TCR) или антигенные рецепторы. Т-клетки зависят от рецепторов Т-клеток для распознавания целей и реагирования на изменяющиеся условия.

У людей подавляющее большинство рецепторов Т-клеток имеют альфа (α) белковую цепь и бета (β) цепь. Это обычные Т-клетки, которые широко циркулируют и находятся в селезенке и лимфатических узлах. Меньшее количество Т-клеток несет рецепторы, полученные из гамма (γ) и дельта (δ) белковой цепи. Они относятся к семейству нетрадиционных Т-клеток, которые содержатся в кишечнике, коже и других тканях барьера.

Работая с моделями мыши и развивающими Т-клетками в лаборатории, Чи и его коллеги показали, что активация mTORC1 увеличивает производство энергии за счет гликолиза и окисления до метаболического метаболизма и способствует развитию αβ-Т-клеток.

«Это исследование устанавливает метаболическую сигнализацию, управляемую mTORC1, как решающий фактор в определении судьбы развивающихся Т-клеток и предполагает, что обменные процессы являются фундаментальным механизмом, связывающим внешние сигналы с внутренними процессами, чтобы направлять судьбу иммунных клеток», - сказал Чи.
 
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Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 21:53
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