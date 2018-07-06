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Ученые: Размер города играет решающую роль в моделях миграции

По данным нового исследования, проведенного учеными UCL, люди из более мелких городов чаще мигрируют, чем люди из более крупных городов.

Ученые: Размер города играет решающую роль в моделях миграции


Исследование, опубликованное в журнале PLOS ONE, рассмотрело модели внутренней миграции, установив, что размер городов происхождения и назначения играет решающую роль в поведении людей, переезжающих из одного места в другое. Жители небольших городов - менее 100 000 жителей - в два раза чаще мигрируют, чем жители городов с населением более 10 миллионов человек.

Люди, которые живут в более крупных городах, реже мигрируют, но когда они это делают, они с большей вероятностью переместятся в крупные города подобного размера.

Ведущий исследователь, UCL Ph.D. Рафаэль Прието Куриэль сказал: «Результаты могут повлиять на будущую интеграционную политику, поскольку правительства могут более точно прогнозировать, где граждане могут переместиться из страны и в пределах своей страны. Мигранты способствуют процветанию своего места назначения навыками и действиями, но для миграции необходимы интеграционные политики и системы социальной поддержки, позволяющие новичкам поселиться в новых условиях и, следовательно, вносить свой вклад на местном уровне».

Исследователи обнаружили, что международная миграция идет по другому пути: люди с большей вероятностью отправятся в большой город, где они, возможно, с большей вероятностью найдут работу, жилье и других жителей с подобной культурой. Для продления этого исследования необходимы дополнительные данные о происхождении международных мигрантов, заявляют ученые.
 
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Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 21:51
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