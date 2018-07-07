Ученые предложили новый способ сохранить популяции африканских львов
Самый действенный способ спасения африканских львов от вымирания заключается в создании специальных «коридоров», представляющих участки земли, передвигаясь по которым хищников не будут лишний раз беспокоить и они не станут мешать людям. Информация их опубликованных заявлений ученых.
Стремительный рост населения Африки, представляет отрицательный фактор воздействия, как на окружающую среду, так и на животный мир. Не обходится здесь и без влияния на стремительное уменьшение на континенте популяция львов. Не приняв своевременные экстренные меры, «царю зверей» грозит оказаться на грани полного исчезновения. Данные обстоятельства и заставили ученых задуматься над возможным решением осложняющейся с каждым днем проблемы. Согласно рассказам специалистов, для спасения львов, лучшим вариантом представляется создание «коридоров».
Чтобы реализовать задуманные мероприятия, необходимо точно определить месторасположения тех территорий, которые в последствии будут предназначены для передвижения хищников. Из-за роста числа людей в Африке, примерно 30% заповедников попадают под сильное воздействие человека. Это не лучшим образом влияет на существование животных и в целом на экологию. Методом создания «коридоров» можно сохранить популяции львов Африки, при этом не создавая неудобств и помех людям, позволяя им жить в привычном ритме.
Стремительный рост населения Африки, представляет отрицательный фактор воздействия, как на окружающую среду, так и на животный мир. Не обходится здесь и без влияния на стремительное уменьшение на континенте популяция львов. Не приняв своевременные экстренные меры, «царю зверей» грозит оказаться на грани полного исчезновения. Данные обстоятельства и заставили ученых задуматься над возможным решением осложняющейся с каждым днем проблемы. Согласно рассказам специалистов, для спасения львов, лучшим вариантом представляется создание «коридоров».
Чтобы реализовать задуманные мероприятия, необходимо точно определить месторасположения тех территорий, которые в последствии будут предназначены для передвижения хищников. Из-за роста числа людей в Африке, примерно 30% заповедников попадают под сильное воздействие человека. Это не лучшим образом влияет на существование животных и в целом на экологию. Методом создания «коридоров» можно сохранить популяции львов Африки, при этом не создавая неудобств и помех людям, позволяя им жить в привычном ритме.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:00