Ученые предложили новый способ сохранить популяции африканских львов

Стремительный рост населения Африки, представляет отрицательный фактор воздействия, как на окружающую среду, так и на животный мир. Не обходится здесь и без влияния на стремительное уменьшение на континенте популяция львов. Не приняв своевременные экстренные меры, «царю зверей» грозит оказаться на грани полного исчезновения. Данные обстоятельства и заставили ученых задуматься над возможным решением осложняющейся с каждым днем проблемы. Согласно рассказам специалистов, для спасения львов, лучшим вариантом представляется создание «коридоров».Чтобы реализовать задуманные мероприятия, необходимо точно определить месторасположения тех территорий, которые в последствии будут предназначены для передвижения хищников. Из-за роста числа людей в Африке, примерно 30% заповедников попадают под сильное воздействие человека. Это не лучшим образом влияет на существование животных и в целом на экологию. Методом создания «коридоров» можно сохранить популяции львов Африки, при этом не создавая неудобств и помех людям, позволяя им жить в привычном ритме.