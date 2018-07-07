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Ученые предложили новый способ сохранить популяции африканских львов

Самый действенный способ спасения африканских львов от вымирания заключается в создании специальных «коридоров», представляющих участки земли, передвигаясь по которым хищников не будут лишний раз беспокоить и они не станут мешать людям. Информация их опубликованных заявлений ученых.

Стремительный рост населения Африки, представляет отрицательный фактор воздействия, как на окружающую среду, так и на животный мир. Не обходится здесь и без влияния на стремительное уменьшение на континенте популяция львов. Не приняв своевременные экстренные меры, «царю зверей» грозит оказаться на грани полного исчезновения. Данные обстоятельства и заставили ученых задуматься над возможным решением осложняющейся с каждым днем проблемы. Согласно рассказам специалистов, для спасения львов, лучшим вариантом представляется создание «коридоров».
Ученые предложили новый способ сохранить популяции африканских львов


Чтобы реализовать задуманные мероприятия, необходимо точно определить месторасположения тех территорий, которые в последствии будут предназначены для передвижения хищников. Из-за роста числа людей в Африке, примерно 30% заповедников попадают под сильное воздействие человека. Это не лучшим образом влияет на существование животных и в целом на экологию. Методом создания «коридоров» можно сохранить популяции львов Африки, при этом не создавая неудобств и помех людям, позволяя им жить в привычном ритме.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:00
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