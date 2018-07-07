Касперский рассказал о новой революционной эпохе кибербезопасности

Касперский объяснил, представляя цифровой иммунитет, можно рассказать про взлом, который получается дороже выгоды от возможного производимого ущерба. В итоге, важность атаки на компанию, для злоумышленника ценнее самой атаки.Из сообщений следует, что сам антивирус не может существенно оказать помочь при создании цифрового иммунитета. Программа антивируса - это только маленькая заплатка. Достичь иммунитета возможно только внедрением системы многоуровневой защиты.Наиболее полезным решением, рассказчик называет внедрение в структуру компании платформ автоматизированной безопасности, которые сами могут следить за всем комплексом доверенных им систем и рабочих устройств.