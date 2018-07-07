Касперский рассказал о новой революционной эпохе кибербезопасности
Евгений Касперский, глава и основатель «Лаборатории Касперского», высказался относительно того, что пришло время забыть все понятия, связанные с цифровой безопасностью. Наиболее актуальная проблема настоящего времени - цифровой иммунитет. Информация из выступлений специалиста, в ходе проведения Международного конгресса по кибербезопасности, организатором которого был Сбербанк.
Касперский объяснил, представляя цифровой иммунитет, можно рассказать про взлом, который получается дороже выгоды от возможного производимого ущерба. В итоге, важность атаки на компанию, для злоумышленника ценнее самой атаки.
Из сообщений следует, что сам антивирус не может существенно оказать помочь при создании цифрового иммунитета. Программа антивируса - это только маленькая заплатка. Достичь иммунитета возможно только внедрением системы многоуровневой защиты.
Наиболее полезным решением, рассказчик называет внедрение в структуру компании платформ автоматизированной безопасности, которые сами могут следить за всем комплексом доверенных им систем и рабочих устройств.
Касперский объяснил, представляя цифровой иммунитет, можно рассказать про взлом, который получается дороже выгоды от возможного производимого ущерба. В итоге, важность атаки на компанию, для злоумышленника ценнее самой атаки.
Из сообщений следует, что сам антивирус не может существенно оказать помочь при создании цифрового иммунитета. Программа антивируса - это только маленькая заплатка. Достичь иммунитета возможно только внедрением системы многоуровневой защиты.
Наиболее полезным решением, рассказчик называет внедрение в структуру компании платформ автоматизированной безопасности, которые сами могут следить за всем комплексом доверенных им систем и рабочих устройств.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 06:00