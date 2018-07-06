АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Повелительница змей: Ученые до сих пор не могут понять феномен общавшейся с самыми опасными особями 15-летней девочки
EUR 73.96 USD 63.26
Курс валют на 06.07.2018

Роман Гриценко планирует в ближайшее время стать ведущим «Дома-2»

Участник скандальной телестройки Рома Гриценко заявил, что собирается стать ведущим проекта.

Роман Гриценко планирует в ближайшее время стать ведущим «Дома-2»

Молодой человек сообщил, что после того, как провел шоу «Пламя любви» - он осознал, что «Дому-2» срочно требуется молодой, обаятельный и не по годам развитый наставник.

Вдобавок он отметил, что ради полного завоевания сердца Ольги Бузовой, ему требуется соответствующий социальный статус, ведь во всем остальном у него и Ольги есть все.

Теперь Гриценко во что бы то ни стало намерен в скором времени занять должность ведущего телепроекта.

«Главная цель - в ближайшие время стать ведущим телепроекта Дом 2. Через полгода увидимся в новой должности. Всем пока!» - сообщил участник «Дома-2».
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:54
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Орнитологи-любители помогли ученым разобраться в
Полину Диброву с детьми задержали на паспортном
Россиянку из-за фамилии не пустили Турцию
Погибшая экс-участница «Дома-2» Анастасия Тарасюк
На Алтае задумались о постройке станции
Пугачева ради Галкина отказалась от друзей
Солистки ВИАГра не приняли новую певицу
Первые фараоны прибыли на Землю с Сириуса и были
Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил
Нестареющий Рокки: как сложилась жизнь Сильвестра
Роман Гриценко планирует в ближайшее время стать
Худеющая Виктория Романец не прочь полакомиться
Агата Муцениеце и Павел Прилучный преодолели
Композитор Александр Зацепин рассказал, как песня
Телеведущая Натали Неведрова раскрыла секрет
Детская онлайн-игра оказалась рассадником
Психологи рассказали какие качества ценят
Исследования древних ДНК решило 100-летнюю
Минэнерго разрешило «Газпрому» рассекретить
Число погибших от разрыва миномёта украинских
Горячий рис способен спровоцировать пищевое
Блюзового музыканта из Соединённых Штатов
Соцсети обсуждают "документ" со схемой грядущих
Замеченные по всей земле квадратные облака
Кроссовер GAC GS5 кардинально изменился со сменой
Лена Миро рассказала, почему «чёрные дыры» Вики
Российские ученые разрабатывают очки для
У Курбана Омарова появился серьезный конкурент
Оксана Самойлова жутко напугала свою дочь
В Британии чайки-алкоголики напугали местных
Просмотреть все новости