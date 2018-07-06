Роман Гриценко планирует в ближайшее время стать ведущим «Дома-2»

«Главная цель - в ближайшие время стать ведущим телепроекта Дом 2. Через полгода увидимся в новой должности. Всем пока!» - сообщил участник «Дома-2».

Молодой человек сообщил, что после того, как провел шоу «Пламя любви» - он осознал, что «Дому-2» срочно требуется молодой, обаятельный и не по годам развитый наставник.Вдобавок он отметил, что ради полного завоевания сердца Ольги Бузовой, ему требуется соответствующий социальный статус, ведь во всем остальном у него и Ольги есть все.Теперь Гриценко во что бы то ни стало намерен в скором времени занять должность ведущего телепроекта.