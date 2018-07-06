Худеющая Виктория Романец не прочь полакомиться выпечкой

Ежедневно Виктория публикует многочисленные снимки и видео в Инстаграме, рассказывая своим поклонникам, как интересно пара проводит отпуск.Отдельную тему в своих «сторис» худеющая Романец посвятила питанию. И далеко не диетическому, которое регулярно демонстрирует, находясь дома.Отправляясь в путешествия, теледива не отказывает себе ни в чем. Больше всего ей пришлась по душе выпечка из слоеного теста с различными начинками в виде круассанов.Круассанами Вика всегда объедается, пребывая во Франции. Вот только и местные аналоги в ресторане отеля ей также пришлись по душе. Звезда телестройки продемонстрировала в соцсети, что она ест на завтрак.И это совсем не овсянка с фруктами или смузи, как это обычно случается дома. Стройнеющая Романец налегает на высококалорийные круассаны, заедая их фруктами.