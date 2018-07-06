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Худеющая Виктория Романец не прочь полакомиться выпечкой

Известная экс-участница «Дома-2» вместе с мужем Антоном Гусевым отправилась на отдых в Сочи. Молодые люди остановились в одном из фешенебельных отелей Красной поляны.

Худеющая Виктория Романец не прочь полакомиться выпечкой

Ежедневно Виктория публикует многочисленные снимки и видео в Инстаграме, рассказывая своим поклонникам, как интересно пара проводит отпуск.

Отдельную тему в своих «сторис» худеющая Романец посвятила питанию. И далеко не диетическому, которое регулярно демонстрирует, находясь дома.

Отправляясь в путешествия, теледива не отказывает себе ни в чем. Больше всего ей пришлась по душе выпечка из слоеного теста с различными начинками в виде круассанов.

Худеющая Виктория Романец не прочь полакомиться выпечкой

Круассанами Вика всегда объедается, пребывая во Франции. Вот только и местные аналоги в ресторане отеля ей также пришлись по душе. Звезда телестройки продемонстрировала в соцсети, что она ест на завтрак.

И это совсем не овсянка с фруктами или смузи, как это обычно случается дома. Стройнеющая Романец налегает на высококалорийные круассаны, заедая их фруктами.

 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:53
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