В Минздраве РФ рассказали, сколько шагов нужно совершать в день

Люди, которые заботятся о своём здоровье, а также желают жить максимально долго, должны осуществлять не меньше десять тысяч шагов на день. Данная информация была предоставлена представителями Министерства Здравоохранения Российской Федерации. Специалисты отмечают, что быстрая ходьба должна у человека занимать не меньше сорока минут на день. В свою очередь рекомендуется два раза в неделю ездить на велосипеде либо посещать занятия по плаванию.Медицинские специалисты отмечают, что для того, чтобы после шестидесяти лет оставаться активным, человек в молодости должен отказаться от вредных привычек. При этом немаловажное значение в данном случае имеет правильное питание. Специалисты рекомендуют в свой рацион питания включать больше фруктов, овощей, белков. А вот соленое и сладкое следует употреблять в пищу не так часто. Медики в день советую съедать до пяти порций растительной пищи.