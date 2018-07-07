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В Минздраве РФ рассказали, сколько шагов нужно совершать в день

Представители Министерства Здравоохранения рассказали, сколько человеку следует в день совершать шагов.

В Минздраве РФ рассказали, сколько шагов нужно совершать в день


Люди, которые заботятся о своём здоровье, а также желают жить максимально долго, должны осуществлять не меньше десять тысяч шагов на день. Данная информация была предоставлена представителями Министерства Здравоохранения Российской Федерации. Специалисты отмечают, что быстрая ходьба должна у человека занимать не меньше сорока минут на день. В свою очередь рекомендуется два раза в неделю ездить на велосипеде либо посещать занятия по плаванию.

Медицинские специалисты отмечают, что для того, чтобы после шестидесяти лет оставаться активным, человек в молодости должен отказаться от вредных привычек. При этом немаловажное значение в данном случае имеет правильное питание. Специалисты рекомендуют в свой рацион питания включать больше фруктов, овощей, белков. А вот соленое и сладкое следует употреблять в пищу не так часто. Медики в день советую съедать до пяти порций растительной пищи.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 05:00
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