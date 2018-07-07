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Тэйлор Свифт расплачивается за стройность дряблыми ягодицами

Фото в бикини Тейлор Свифт, выложенное в сети, убедило пользователей, что 28-летняя певица заметно похудела, однако ее дряблые ягодицы стали расплатой за стройность.


Тэйлор Свифт расплачивается за стройность дряблыми ягодицами


Поклонники Тэйлор, пришедшие на ее сольный концерт в мае, отметили располневшую фигуру звезды, и сейчас очевидно, что она проделала серьезную работу над своим телом. Но у стройности есть побочный эффект. В результате резкого уменьшения веса мышцы потеряли тонус, и проблемные части имеют хоть и уменьшившиеся объемы, но неприглядные на вид.

Диетологи и фитнес-эксперты считают, что вместе с диетами нужно обязательно заниматься спортом, нагружать мышцы. Теперь Свифт предстоит борьба уже не с лишним весом, а с дряблостью собственных ягодиц.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 04:00
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