Тэйлор Свифт расплачивается за стройность дряблыми ягодицами

Поклонники Тэйлор, пришедшие на ее сольный концерт в мае, отметили располневшую фигуру звезды, и сейчас очевидно, что она проделала серьезную работу над своим телом. Но у стройности есть побочный эффект. В результате резкого уменьшения веса мышцы потеряли тонус, и проблемные части имеют хоть и уменьшившиеся объемы, но неприглядные на вид.Диетологи и фитнес-эксперты считают, что вместе с диетами нужно обязательно заниматься спортом, нагружать мышцы. Теперь Свифт предстоит борьба уже не с лишним весом, а с дряблостью собственных ягодиц.