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Песков объяснил интерес Владимира Путина к реакции на пенсионную реформу

Пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил интерес Владимира Путина к реакции непосредственно на пенсионную реформу. Он заверил, что Путин обладает самой объективной информацией.

Песков объяснил интерес Владимира Путина к реакции на пенсионную реформу


Пресс-секретарь РФ объяснил интерес Путина к реакции российского населения на новость касательно пенсионной реформы, предложенной российским правительством. Песков заметил, что Путин имеет весь массив объективной информации, которая касается реакции общественности РФ на увеличение в государстве пенсионного возраста. По его словам, глава России получает по разным каналам различные данные, вследствие чего остаётся всегда в курсе всех последних событий, которые происходят в России.

Песков раньше подтвердил, что в администрации российского президента не решают проблемы пенсионной реформы, потому что задача такого рода попадает под полномочия российского парламента и правительства. По словам Пескова, не имеет смысла интересоваться позицией российского лидера до окончания детализации проводимой пенсионной реформы.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 03:00
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