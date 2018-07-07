Песков объяснил интерес Владимира Путина к реакции на пенсионную реформу

Пресс-секретарь РФ объяснил интерес Путина к реакции российского населения на новость касательно пенсионной реформы, предложенной российским правительством. Песков заметил, что Путин имеет весь массив объективной информации, которая касается реакции общественности РФ на увеличение в государстве пенсионного возраста. По его словам, глава России получает по разным каналам различные данные, вследствие чего остаётся всегда в курсе всех последних событий, которые происходят в России.Песков раньше подтвердил, что в администрации российского президента не решают проблемы пенсионной реформы, потому что задача такого рода попадает под полномочия российского парламента и правительства. По словам Пескова, не имеет смысла интересоваться позицией российского лидера до окончания детализации проводимой пенсионной реформы.