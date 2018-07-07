Боярский поделился ожиданиями от четвертьфинала ЧМ-2018 Россия – Хорватия
Седьмого июля, сборная Российской Федерации по футболу проведёт исторический матч с хорватской командой. Игра пройдёт в рамках 1/4 финала Чемпионата Мира 2018. Футбольный болельщик, известный артист Михаил Боярский, рассказал про свои эмоции в преддверии игры.
Актер, как и все россияне, ждет прорыва вперед. Люди по его словам ищут новую игру, так как не насытились еще победой над легендарной командой Испании. С данным настроением и следует подходить к предстоящему матчу. В данном случае, по мнению актёра, важно предвкушать только успешный исход. Оптимизм Боярского в данном случае разделяют и прочие болельщики. После Испании сборная Хорватия не должна сломить российскую сборную. В данном случае нужно ожидать большое количество атак, а также реализации голевых моментов.
Как передаёт «ПолитЭксперт», стартовый свисток на футбольный матч прозвучит в Сочи в рамках стадиона "Фишт" в 21:00. Говоря о ставках, следует отметить, что позиция "Россия не проиграет" оценивается в 1,7.