Ученые найдена технология точного предсказания эпицентра землетрясений

Из сообщений исследователей из Исландии известно, что свойства оптоволокна проявляют своеобразную активность на сейсмические колебания, данная особенность позволяет фиксировать даже незначительные смещения почвы. С целью получения прогнозов, относительно возможных землетрясений, специалисты предлагают сделать сетку по всей исследуемой территории, а затем подключить ее основные элементы к специализированным точкам доступа. При прерывании сигнала, необходимые сведения будут поступать на регистрирующее устройство, которым они будут фиксироваться и, на основании анализа, показывать локацию эпицентра.Благодаря новой технологии появится возможность отслеживания местоположения возможных толчков и предсказания вероятного времени пиковой активности. Как предполагаю специалисты, внедрение сетей из оптоволокна в наиболее проблемных местах, может существенно сократить риски и уменьшить количество возможных жертв, в случае происхождения масштабных землетрясений.