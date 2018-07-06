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Инсайдеры показали смартфон версии Xiaomi Mi Max 3 со всех сторон на коротком ролике

Инсайдеры в глобальной Сети опубликовали короткое видео, в котором показали со всех сторон смартфон версии Xiaomi Mi Max 3, который готовят к выходу. Эксперты теперь смогут оценить размеры, а также внешний вид мобильного устройства за счёт появившейся утечки.

Инсайдеры показали смартфон версии Xiaomi Mi Max 3 со всех сторон на коротком ролике


Инсайдеры на опубликованных кадрах со всех сторон показали особенности девайса версии Xiaomi Mi Max 3. Гаджет разработчики оснастили безрамочным экраном со специальным вырезом, где размесился динамик, а также фронтальный модуль. На задней панели был добавлен сканер, предназначенный для отпечатков пальцев. Между тем основная двойная камера размещается вертикально. Из видео видно, что на новинку наклеили заводские пленки, на которых указываются характеристики.



Видео с устройством Xiaomi Mi Max 3 за короткое время после публикации посмотрели больше сотни пользователей социальной сети. Ряд потенциальных покупателей назвали девайс идеальным. Модель на видео имеет чёрную расцветку.
 
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Добавил: tantan61 Вчера, 23:45
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