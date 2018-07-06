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Психологи рассказали какие качества ценят работодатели при найме на работу

Заявители, которые хотят казаться спокойными и собранными при приеме на работу, могут оказаться в невыгодном положении. Согласно новому исследованию в Стэнфорде, работодатели с большей вероятностью отдают предпочтение более расслабленными кандидатами.

Психологи рассказали какие качества ценят работодатели при найме на работу


Это одно из нескольких исследований профессора психологии Жанны Цай и Люси Чжан Бенчарит рассматривается, как культурные различия в проявлении эмоций влияют на работодателей при принятии решения о найме.

«Учитывая, насколько разнообразны наши трудовые ресурсы и насколько глобальны наши рынки, важно понять, как культура может влиять на эмоциональные предпочтения в условиях занятости», - сказала Цай.

На поведение людей могут влиять эмоциональные состояния, которые они ценят и хотят чувствовать - то, что Цай называет идеальным воздействием. Это то, как человек хочет, чтобы другие видели их, даже если они не чувствуют себя так на самом деле, например, пытаясь проявить непринужденность на собеседовании (когда человек действительно представляет собой шар нервов).

«Одна из проблем с наймом заключается в том, что работодатели предполагают, что это единственный способ процветать в их организации», - сказал Бенчарит. «Однако в рабочих условиях есть много задач, в которых спокойный и уравновешенный сотрудник может проявить себя как возбужденный и заинтересованный».

«Если мы действительно хотим использовать различные рабочие места, мы должны расширить наши взгляды на то, какие эмоциональные качества мы ищем в идеальном заявителе», - сказал Цай.
 
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Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 18:49
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