"Умные" браслеты помогут врачам наблюдать за больными
Информационный портал Dach News сообщает о том, что «умные» браслеты найдут свое применение в медицине: они помогут врачам следить за больными и вовремя оказывать медицинскую помощь.
Учеными проводятся испытания в голландском медицинском центре университета Неймегена. В эксперименте участвуют 60 пациентов. Им всем вручены браслеты, с помощью которых измеряется температура, давление, частота пульса. Данные по каждому человеку передаются на специальное устройство. Медицинскому персоналу нет надобности проводить частые обходы, а медсестрам производить необходимые замеры в ручном порядке.
Такая «связь» врача и больного позволит оперативно реагировать на ухудшение состояния, особенно это важно для людей с тяжелыми диагнозами, например, при заражении крови или эмболии легочной артерии.
Учеными проводятся испытания в голландском медицинском центре университета Неймегена. В эксперименте участвуют 60 пациентов. Им всем вручены браслеты, с помощью которых измеряется температура, давление, частота пульса. Данные по каждому человеку передаются на специальное устройство. Медицинскому персоналу нет надобности проводить частые обходы, а медсестрам производить необходимые замеры в ручном порядке.
Такая «связь» врача и больного позволит оперативно реагировать на ухудшение состояния, особенно это важно для людей с тяжелыми диагнозами, например, при заражении крови или эмболии легочной артерии.
Наука
Добавил: Ирина Казаренкова Вчера, 23:30