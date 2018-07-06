АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Повелительница змей: Ученые до сих пор не могут понять феномен общавшейся с самыми опасными особями 15-летней девочки
EUR 73.90 USD 63.12
Курс валют на 07.07.2018

"Умные" браслеты помогут врачам наблюдать за больными

Информационный портал Dach News сообщает о том, что «умные» браслеты найдут свое применение в медицине: они помогут врачам следить за больными и вовремя оказывать медицинскую помощь.

"Умные" браслеты помогут врачам наблюдать за больными


Учеными проводятся испытания в голландском медицинском центре университета Неймегена. В эксперименте участвуют 60 пациентов. Им всем вручены браслеты, с помощью которых измеряется температура, давление, частота пульса. Данные по каждому человеку передаются на специальное устройство. Медицинскому персоналу нет надобности проводить частые обходы, а медсестрам производить необходимые замеры в ручном порядке.

Такая «связь» врача и больного позволит оперативно реагировать на ухудшение состояния, особенно это важно для людей с тяжелыми диагнозами, например, при заражении крови или эмболии легочной артерии.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Ирина Казаренкова Вчера, 23:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые найдена технология точного предсказания
Инсайдеры показали смартфон версии Xiaomi Mi Max
Солист группы Rammstein отреагировал на слухи о
"Умные" браслеты помогут врачам наблюдать за
С помощью арбуза и петарды мэр Лос-Анджелеса
Инженеры предложили использовать попкорн в
ЦБ выпустит монету номиналом полрубля при выходе
Очередной «путешественник во времени» показал на
Учёные: На развитие психопатии человека влияет
Число жертв кораблекрушения у берегов Пхукета
Ученые идентифицировали белковый комплекс,
Ученые: Размер города играет решающую роль в
Экспертиз Москвы объяснила низкую
Орнитологи-любители помогли ученым разобраться в
Полину Диброву с детьми задержали на паспортном
Россиянку из-за фамилии не пустили Турцию
Погибшая экс-участница «Дома-2» Анастасия Тарасюк
На Алтае задумались о постройке станции
Пугачева ради Галкина отказалась от друзей
Солистки ВИАГра не приняли новую певицу
Первые фараоны прибыли на Землю с Сириуса и были
Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил
Нестареющий Рокки: как сложилась жизнь Сильвестра
Роман Гриценко планирует в ближайшее время стать
Худеющая Виктория Романец не прочь полакомиться
Агата Муцениеце и Павел Прилучный преодолели
Композитор Александр Зацепин рассказал, как песня
Телеведущая Натали Неведрова раскрыла секрет
Детская онлайн-игра оказалась рассадником
Психологи рассказали какие качества ценят
Просмотреть все новости