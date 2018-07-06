"Умные" браслеты помогут врачам наблюдать за больными

Учеными проводятся испытания в голландском медицинском центре университета Неймегена. В эксперименте участвуют 60 пациентов. Им всем вручены браслеты, с помощью которых измеряется температура, давление, частота пульса. Данные по каждому человеку передаются на специальное устройство. Медицинскому персоналу нет надобности проводить частые обходы, а медсестрам производить необходимые замеры в ручном порядке.Такая «связь» врача и больного позволит оперативно реагировать на ухудшение состояния, особенно это важно для людей с тяжелыми диагнозами, например, при заражении крови или эмболии легочной артерии.