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Соцсети обсуждают "документ" со схемой грядущих побед сборной России на ЧМ-2018

Картинка со схемой будущих побед сборной России по футболу на нынешнем чемпионате мира стала вирусной в соцсетях.

Соцсети обсуждают "документ" со схемой грядущих побед сборной России на ЧМ-2018


Юзеры бурно обсуждают фейковую картинку со схемой побед сборной России не только в завтрашнем четвертьфинальном матче со сборной Хорватии, но в последующих полуфинале и в финале. Исходя из "документа", сборная России становится чемпионом мира, победив в финале сборную Франции. А сборная Англии сразится с Бразилией за третье-четвертое место.

Соцсети обсуждают "документ" со схемой грядущих побед сборной России на ЧМ-2018


Происхождение этой фейковой справки неизвестно. Большинство болельщиков, понимая забавность этой картинки с печатью и подписью президента, говорят, что были бы рады такому исходу чемпионата мира. Некоторые комментирующие заявляют, что не удивятся подобному развитию событий, другие же считают неслучайным объявление о повышении пенсионного возраста именно в период побед сборной в ЧМ-2018.
 
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Общество / Спорт
Добавил: Инна Сегодня, 17:59
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