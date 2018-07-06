Соцсети обсуждают "документ" со схемой грядущих побед сборной России на ЧМ-2018

Юзеры бурно обсуждают фейковую картинку со схемой побед сборной России не только в завтрашнем четвертьфинальном матче со сборной Хорватии, но в последующих полуфинале и в финале. Исходя из "документа", сборная России становится чемпионом мира, победив в финале сборную Франции. А сборная Англии сразится с Бразилией за третье-четвертое место.Происхождение этой фейковой справки неизвестно. Большинство болельщиков, понимая забавность этой картинки с печатью и подписью президента, говорят, что были бы рады такому исходу чемпионата мира. Некоторые комментирующие заявляют, что не удивятся подобному развитию событий, другие же считают неслучайным объявление о повышении пенсионного возраста именно в период побед сборной в ЧМ-2018.