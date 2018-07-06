С помощью арбуза и петарды мэр Лос-Анджелеса хотел остановить фейерверки
Взорвав петардой арбуз, мэр Лос-Анджелеса пытался прекратить несогласованные запуски фейерверков, но вместо этого стал объектом насмешек. 4 июля в США прошел праздник в честь Дня независимости и многие граждане отметили его традиционно запусками фейерверков, в том числе несогласованными с властями.
По словам мэра Эрика Гарсетти, четвертого числа Лос-Анджелес выглядел намного ярче из-за праздновавших День независимости американцев. Однако многие нарушали правила безопасности и тем самым подвергали себя и окружающих опасности.
Мэр отметил, что пиротехнику можно использовать только после специального разрешения и лишь в некоторых местах. Но многие горожане решили его проигнорировать, тогда мэр предпринял решительные меры.
На своей странице в Twitter-аккаунте Эрик Гарсетти разместил непродолжительный ролик, которым собирался продемонстрировать, какой урон может нанести небольшая петарда. «Жертвой» пиротехники выступил арбуз, который был разорван на кусочки петардой размером с жевательную резинку.
Но и это не возымело должного эффекта, Эрика Гарсетти пользователи Twitter забросали роликами и картинками, демонстрирующими уничтожение арбузов разными способами.
По словам мэра Эрика Гарсетти, четвертого числа Лос-Анджелес выглядел намного ярче из-за праздновавших День независимости американцев. Однако многие нарушали правила безопасности и тем самым подвергали себя и окружающих опасности.
Мэр отметил, что пиротехнику можно использовать только после специального разрешения и лишь в некоторых местах. Но многие горожане решили его проигнорировать, тогда мэр предпринял решительные меры.
На своей странице в Twitter-аккаунте Эрик Гарсетти разместил непродолжительный ролик, которым собирался продемонстрировать, какой урон может нанести небольшая петарда. «Жертвой» пиротехники выступил арбуз, который был разорван на кусочки петардой размером с жевательную резинку.
Но и это не возымело должного эффекта, Эрика Гарсетти пользователи Twitter забросали роликами и картинками, демонстрирующими уничтожение арбузов разными способами.
В мире
Добавил: Tatiana Вчера, 23:15