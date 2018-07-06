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С помощью арбуза и петарды мэр Лос-Анджелеса хотел остановить фейерверки

Взорвав петардой арбуз, мэр Лос-Анджелеса пытался прекратить несогласованные запуски фейерверков, но вместо этого стал объектом насмешек. 4 июля в США прошел праздник в честь Дня независимости и многие граждане отметили его традиционно запусками фейерверков, в том числе несогласованными с властями.

По словам мэра Эрика Гарсетти, четвертого числа Лос-Анджелес выглядел намного ярче из-за праздновавших День независимости американцев. Однако многие нарушали правила безопасности и тем самым подвергали себя и окружающих опасности.

С помощью арбуза и петарды мэр Лос-Анджелеса хотел остановить фейерверки


Мэр отметил, что пиротехнику можно использовать только после специального разрешения и лишь в некоторых местах. Но многие горожане решили его проигнорировать, тогда мэр предпринял решительные меры.

На своей странице в Twitter-аккаунте Эрик Гарсетти разместил непродолжительный ролик, которым собирался продемонстрировать, какой урон может нанести небольшая петарда. «Жертвой» пиротехники выступил арбуз, который был разорван на кусочки петардой размером с жевательную резинку.

Но и это не возымело должного эффекта, Эрика Гарсетти пользователи Twitter забросали роликами и картинками, демонстрирующими уничтожение арбузов разными способами.
 
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Добавил: Tatiana Вчера, 23:15
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