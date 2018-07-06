С помощью арбуза и петарды мэр Лос-Анджелеса хотел остановить фейерверки

По словам мэра Эрика Гарсетти, четвертого числа Лос-Анджелес выглядел намного ярче из-за праздновавших День независимости американцев. Однако многие нарушали правила безопасности и тем самым подвергали себя и окружающих опасности.Мэр отметил, что пиротехнику можно использовать только после специального разрешения и лишь в некоторых местах. Но многие горожане решили его проигнорировать, тогда мэр предпринял решительные меры.На своей странице в Twitter-аккаунте Эрик Гарсетти разместил непродолжительный ролик, которым собирался продемонстрировать, какой урон может нанести небольшая петарда. «Жертвой» пиротехники выступил арбуз, который был разорван на кусочки петардой размером с жевательную резинку.Но и это не возымело должного эффекта, Эрика Гарсетти пользователи Twitter забросали роликами и картинками, демонстрирующими уничтожение арбузов разными способами.