Инженеры предложили использовать попкорн в качестве топлива для моторов

Специалистами уже созданы несколько действующих прототипов, которые способны нагревать зерна, и используя появляющиеся силы расширения, заставляют механизм актуатора изгибаться. Причем одному из актуаторов, который может содержать в себе 36 зерен, удалось поднять груз, масса которого составляла 100 граммов. Про данный факт рассказали авторы, статья которых была представлена на конференции ICRA 2018.Инженерами изучены составляющие трех типов зерен кукурузы, среди которых выбрали один, обладающий свойствами самого большого коэффициента расширения - 9,7 ± 4,8. Так же, авторами изучены четыре разных способа нагрева и соответствующие показатели по характеристикам расширения, среди них - нагрев горячим маслом или воздухом, микроволны и металлическая проволока. Взяв за основу три эти способа, инженеры успешно сделали модели работающих прототипов актуаторов.Так как использование в конструкциях роботов электромоторов не всегда удобно, ученые, совместно с инженерами, занялись разработкой структуры искусственных мышц. Их сокращение или расширение может осуществляться от действия электрического тока, под давлением, а в некоторых случаях от действия солнечного света.