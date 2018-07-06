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Инженеры предложили использовать попкорн в качестве топлива для моторов

От американских инженеров поступило предложение использовать энергию расширения зерен кукурузы, как движущую силу для роботов. Информация из опубликованных сообщений в IEEE Spectrum.

Специалистами уже созданы несколько действующих прототипов, которые способны нагревать зерна, и используя появляющиеся силы расширения, заставляют механизм актуатора изгибаться. Причем одному из актуаторов, который может содержать в себе 36 зерен, удалось поднять груз, масса которого составляла 100 граммов. Про данный факт рассказали авторы, статья которых была представлена на конференции ICRA 2018.
Инженеры предложили использовать попкорн в качестве топлива для моторов


Инженерами изучены составляющие трех типов зерен кукурузы, среди которых выбрали один, обладающий свойствами самого большого коэффициента расширения - 9,7 ± 4,8. Так же, авторами изучены четыре разных способа нагрева и соответствующие показатели по характеристикам расширения, среди них - нагрев горячим маслом или воздухом, микроволны и металлическая проволока. Взяв за основу три эти способа, инженеры успешно сделали модели работающих прототипов актуаторов.

Так как использование в конструкциях роботов электромоторов не всегда удобно, ученые, совместно с инженерами, занялись разработкой структуры искусственных мышц. Их сокращение или расширение может осуществляться от действия электрического тока, под давлением, а в некоторых случаях от действия солнечного света.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 23:00
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