ЦБ выпустит монету номиналом полрубля при выходе России в полуфинал ЧМ

На предварительных эскизах новой монеты видно, что на одной стороне расположен номинал и название турнира, а на другой – двуглавый орел.Напомним, что 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт» состоится матч одной четвертой финала между сборной командой Российской Федерации и национальной командой Хорватии. Результат матча имеет большое значение: при выигрыше Россия получит выход в полуфинал мундиаля. Начало важного матча в 21.00 по московскому времени.