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ЦБ выпустит монету номиналом полрубля при выходе России в полуфинал ЧМ

На уточняющий запрос в адрес Центрального Банка России по поводу выпуска монеты номиналом полрубля получен ответ, что в случае выхода сборной России в полуфинал ЧМ действительно будет выпущена полурублевая монета, о чем сообщает в Facebook пресс-служба финансового учреждения.


ЦБ выпустит монету номиналом полрубля при выходе России в полуфинал ЧМ


На предварительных эскизах новой монеты видно, что на одной стороне расположен номинал и название турнира, а на другой – двуглавый орел.

Напомним, что 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт» состоится матч одной четвертой финала между сборной командой Российской Федерации и национальной командой Хорватии. Результат матча имеет большое значение: при выигрыше Россия получит выход в полуфинал мундиаля. Начало важного матча в 21.00 по московскому времени.
 
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Общество
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 22:45
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