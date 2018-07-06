ЦБ выпустит монету номиналом полрубля при выходе России в полуфинал ЧМ
На уточняющий запрос в адрес Центрального Банка России по поводу выпуска монеты номиналом полрубля получен ответ, что в случае выхода сборной России в полуфинал ЧМ действительно будет выпущена полурублевая монета, о чем сообщает в Facebook пресс-служба финансового учреждения.
На предварительных эскизах новой монеты видно, что на одной стороне расположен номинал и название турнира, а на другой – двуглавый орел.
Напомним, что 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт» состоится матч одной четвертой финала между сборной командой Российской Федерации и национальной командой Хорватии. Результат матча имеет большое значение: при выигрыше Россия получит выход в полуфинал мундиаля. Начало важного матча в 21.00 по московскому времени.