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Учёные: На развитие психопатии человека влияет ослабленное внимание

Учёные выяснили, что на развитие психопатии, наряду с другими факторами, может влиять ослабленное внимание.

Учёные: На развитие психопатии человека влияет ослабленное внимание


В свою очередь участниками эксперимента стали 168 мужчин, осуждённых за преступления, отправленных в исправительные учреждения. Учёные отмечают, что в обществе психопатов принято рассматривать как «потерянных людей», «монстров», у которых отсутствуют чувства сопереживания, сострадания. У пациентов с данным диагнозом на самом деле имеются проблемы в тех отделах мозга, которые отвечают за когнитивные способности, за активность внимания. Подопытные прошли тест, при котором они слушали последовательность звуков. При улавливании определенного высокого тонального звука они нажимали на кнопку. Эксперимент проводили с использованием аппарата магнитно-резонансной функциональной томографии, который фиксировал наиболее активные участки мозга головы.

Как выяснили учёные, между некоторыми видами основных признаков психопатии, а также активностью в определенных путях мозга, имелась взаимосвязь. Мозговые зоны, отвечающие за память и внимание, выделялись. Из результатов исследования эксперты сделали вывод, что психопатия связана с эмоциями, познавательными способностями, а также высшими психическими функциями.
 
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Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:15
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