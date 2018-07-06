АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Повелительница змей: Ученые до сих пор не могут понять феномен общавшейся с самыми опасными особями 15-летней девочки
EUR 73.96 USD 63.26
Курс валют на 06.07.2018

Лена Миро рассказала, почему «чёрные дыры» Вики Бони стали интересны гомосексуалу

Экс-участница Дома-2 Виктория Боня теперь в отношениях с гомосексуалом из Франции.

И вот скандальный блогер Лена Миро заявила, что этим «чёрным дырам» есть о чем поговорить помимо обсуждения глубин космоса.

Лена Миро рассказала, почему «чёрные дыры» Вики Бони стали интересны гомосексуалу

Девушки недавно дала интервью, в котором рассказала, что миллиардер Пьер Андюран покорил её недюжиным интеллектом и стал единственным человеком, который смог поддержать беседу о квантовой физике.

Но Миро очень сомневается, что «похожий на гея» Андюран заинтересовал её не состоянием, а разговорами о чёрных дырах и прочих туманностях. Лена убеждена, что ведущая даже не взглянула бы на российского математика Перельмана, который доказал гипотезу Пуанкаре, но отказался от вознаграждения в 1 млн долларов.

«Пьер – единственный человек, который смог подняться до уровня интеллекта Виктории Бони, куда до него Перельману!», - пишет блогер.

Лена Миро рассказала, почему «чёрные дыры» Вики Бони стали интересны гомосексуалу

Дальше скандальная Лена задается вопросом, почему эти два «эксперта по чёрным дырам» захотели создать союз, и выяснила, что Боня интересна Пьеру лишь в качестве ширмы, чтобы его не заподозрили в такой сексуальной ориентации.

Также Лена Миро сетует на то, что нерусский мужчина даже не может понять, какую сомнительную репутацию имеет Виктория Боня.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:27
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Число погибших от разрыва миномёта украинских
Горячий рис способен спровоцировать пищевое
Блюзового музыканта из Соединённых Штатов
Соцсети обсуждают "документ" со схемой грядущих
Замеченные по всей земле квадратные облака
Кроссовер GAC GS5 кардинально изменился со сменой
Лена Миро рассказала, почему «чёрные дыры» Вики
Российские ученые разрабатывают очки для
У Курбана Омарова появился серьезный конкурент
Оксана Самойлова жутко напугала свою дочь
В Британии чайки-алкоголики напугали местных
Ученые узнали про настоящую историю сибирских
В Московском Кредитном банке РФ банковские карты
В Сети появились шпионские снимки Audi A6 Allroad
Автобренд Mercedes-Benz анонсировал электрический
Сын Антона Гусева и Евгении Феофилактовой
В каких случаях беременным безопасно летать
Внедорожник версии Jeep Wrangler получит два
Mercedes-Benz показан салон нового GLE
У Насти Задорожной завертелся новый роман
На Камчатке произошло второе за несколько часов
«Съесть столько на завтрак может не каждый!»:
«Умная футболка» проконтролирует и вовремя
В Германии ученые придумали, как добывать газ из
Зрители «Дома-2» уверены, что Ирину Пинчук
Саша Черно переживает, что скоро сойдет с ума
Спасатели озвучили новую угрозу для спасения
OFD.RU проинформировал о начале работы службы
В центре Москвы обокрали певца Сергея Пенкина
Лицо Ольги Бузовой сравнили с манекеном
Просмотреть все новости