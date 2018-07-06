Лена Миро рассказала, почему «чёрные дыры» Вики Бони стали интересны гомосексуалу

«Пьер – единственный человек, который смог подняться до уровня интеллекта Виктории Бони, куда до него Перельману!», - пишет блогер.

И вот скандальный блогер Лена Миро заявила, что этим «чёрным дырам» есть о чем поговорить помимо обсуждения глубин космоса.Девушки недавно дала интервью, в котором рассказала, что миллиардер Пьер Андюран покорил её недюжиным интеллектом и стал единственным человеком, который смог поддержать беседу о квантовой физике.Но Миро очень сомневается, что «похожий на гея» Андюран заинтересовал её не состоянием, а разговорами о чёрных дырах и прочих туманностях. Лена убеждена, что ведущая даже не взглянула бы на российского математика Перельмана, который доказал гипотезу Пуанкаре, но отказался от вознаграждения в 1 млн долларов.Дальше скандальная Лена задается вопросом, почему эти два «эксперта по чёрным дырам» захотели создать союз, и выяснила, что Боня интересна Пьеру лишь в качестве ширмы, чтобы его не заподозрили в такой сексуальной ориентации.Также Лена Миро сетует на то, что нерусский мужчина даже не может понять, какую сомнительную репутацию имеет Виктория Боня.