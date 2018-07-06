АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Повелительница змей: Ученые до сих пор не могут понять феномен общавшейся с самыми опасными особями 15-летней девочки
EUR 73.96 USD 63.26
Курс валют на 06.07.2018

Число жертв кораблекрушения у берегов Пхукета возросло до 40 человек

СМИ, ссылаясь на департамент с коммуникаций острова Пхукет, отмечают, что на борту судна "The Phoenix", который затонул у берегов Пхукета, в число туристов входил минимум один россиянин, возраст которого составлял 30 лет. Большинство из туристов были китайцы. Пока судьба россиянина остается неизвестной.

Число жертв кораблекрушения у берегов Пхукета возросло до 40 человек


У берегов Пхукета в четверг затонуло судно "The Phoenix", на борту которого было 105 пассажиров. Они отправилось на остров Рача на однодневную экскурсию, проигнорировав предупреждение касательно погодных условий. Данное судно попало в итоге в шторм. В свою очередь его накрыла и затопила пятиметровая волна. Удалось спасти всего 11 пассажиров. При этом двое находятся сейчас в тяжелом состоянии. Китайский один турист утонул. А вот 56 человек числятся пропавшими без вести.

Раньше из-за сильного ветра, а также шторма перевернулось судно "Thai Tonight" с 39 туристами. Согласно предварительным данным пассажирами в данном случае были европейские, китайские туристы. Перевернулся также водный мотоцикл с двумя российскими гражданами. Всего в результате 3 инцидентов 138 человек оказались в море.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
В мире / Происшествия
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
ЦБ выпустит монету номиналом полрубля при выходе
Очередной «путешественник во времени» показал на
Учёные: На развитие психопатии человека влияет
Число жертв кораблекрушения у берегов Пхукета
Ученые идентифицировали белковый комплекс,
Ученые: Размер города играет решающую роль в
Экспертиз Москвы объяснила низкую
Орнитологи-любители помогли ученым разобраться в
Полину Диброву с детьми задержали на паспортном
Россиянку из-за фамилии не пустили Турцию
Погибшая экс-участница «Дома-2» Анастасия Тарасюк
На Алтае задумались о постройке станции
Пугачева ради Галкина отказалась от друзей
Солистки ВИАГра не приняли новую певицу
Первые фараоны прибыли на Землю с Сириуса и были
Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил
Нестареющий Рокки: как сложилась жизнь Сильвестра
Роман Гриценко планирует в ближайшее время стать
Худеющая Виктория Романец не прочь полакомиться
Агата Муцениеце и Павел Прилучный преодолели
Композитор Александр Зацепин рассказал, как песня
Телеведущая Натали Неведрова раскрыла секрет
Детская онлайн-игра оказалась рассадником
Психологи рассказали какие качества ценят
Исследования древних ДНК решило 100-летнюю
Минэнерго разрешило «Газпрому» рассекретить
Число погибших от разрыва миномёта украинских
Горячий рис способен спровоцировать пищевое
Блюзового музыканта из Соединённых Штатов
Соцсети обсуждают "документ" со схемой грядущих
Просмотреть все новости