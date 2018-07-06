Число жертв кораблекрушения у берегов Пхукета возросло до 40 человек

У берегов Пхукета в четверг затонуло судно "The Phoenix", на борту которого было 105 пассажиров. Они отправилось на остров Рача на однодневную экскурсию, проигнорировав предупреждение касательно погодных условий. Данное судно попало в итоге в шторм. В свою очередь его накрыла и затопила пятиметровая волна. Удалось спасти всего 11 пассажиров. При этом двое находятся сейчас в тяжелом состоянии. Китайский один турист утонул. А вот 56 человек числятся пропавшими без вести.Раньше из-за сильного ветра, а также шторма перевернулось судно "Thai Tonight" с 39 туристами. Согласно предварительным данным пассажирами в данном случае были европейские, китайские туристы. Перевернулся также водный мотоцикл с двумя российскими гражданами. Всего в результате 3 инцидентов 138 человек оказались в море.