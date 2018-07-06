Экспертиз Москвы объяснила низкую продолжительность жизни у мужчин

После внесения законопроекта в Госдуму о повышении пенсионного возраста многие ученые-геронтологи пытаются объяснить обществу почему этот шаг неотвратимый. По их мнению происходит деградация населения из-за влияния ухудшающегося уровня жизни, роста наркомании и алкоголизма, упадка промышленности, роста безработицы.Нана Погосова, специалист из Москвы по профмедицине объясняет высокие показатели смертности от внешних факторов: плохой экологией, курением, профзаболеваниями. Также за 10 лет среди увеличилось распространенность ожирения, артериальной гипертонии, инсульта. Назвала эксперт и влияние политической обстановки в стране и уровня социально-экономического развития.