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У Курбана Омарова появился серьезный конкурент

Муж ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров - предприниматель с большими амбициями, вот только его достижений до сих пор никто не видел.

У Курбана Омарова появился серьезный конкурент

Многие помнят, что он прибрал к рукам бизнес знаменитой супруги по пошиву одежды и стал его развивать под брендом ZИMA group. В конечном итоге это направление под наименованием SKANDAL не увенчалось успехом.

К тому же, оказалось, что компания с именем ZIMA Group не является единственной, а её создателем является известный журналист и кулинар Алексей Зимин. Зарегистрирована она в Великобритании и занимается презентацией дайджеста для русскоязычного населения. Ну, а Алексей Зимин является еще и владельцем ресторана ZIMA.

У Курбана Омарова появился серьезный конкурент

Также в этой компании имеется и небольшой Интернет-магазин, в котором продаются очень забавные вещи, которые точно выглядят интереснее тех спортивных костюмов и футболок, которые шили Ксения и Курбан.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:07
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