У Курбана Омарова появился серьезный конкурент

Многие помнят, что он прибрал к рукам бизнес знаменитой супруги по пошиву одежды и стал его развивать под брендом ZИMA group. В конечном итоге это направление под наименованием SKANDAL не увенчалось успехом.К тому же, оказалось, что компания с именем ZIMA Group не является единственной, а её создателем является известный журналист и кулинар Алексей Зимин. Зарегистрирована она в Великобритании и занимается презентацией дайджеста для русскоязычного населения. Ну, а Алексей Зимин является еще и владельцем ресторана ZIMA.Также в этой компании имеется и небольшой Интернет-магазин, в котором продаются очень забавные вещи, которые точно выглядят интереснее тех спортивных костюмов и футболок, которые шили Ксения и Курбан.