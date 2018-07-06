Детская онлайн-игра оказалась рассадником развратных видео

Компьютерное развлечение для детской аудитории в 64 миллиона геймеров, лишенные всяческой порядочности, использовали для записи «грязных» видео, которые были выложены в YouTube. Мать семилетней девочки рассказала, что стала случайным свидетелем того, что смотрит ее дочь: герои игры занимались сексом, участвовали в групповых оргиях.Руководство YouTube периодически выставляет предупреждение «Это видео может стать неприемлемым для некоторых пользователей», но администрация видеохостинга не всегда выполняет данное предписание.Хочется дать совет родителям, беспечно позволяющим своим детям развлекаться компьютерными играми, внимательно просматривать, чем конкретно заняты герои видеоигр.