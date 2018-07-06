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Полину Диброву с детьми задержали на паспортном контроле

Полину Диброву с тремя детьми задержали в московском аэропорту на паспортном контроле. По словам супруги телеведущего Дмитрия Диброва, отправляясь с детьми за границу, она не взяла с собой свидетельство о рождении сыновей.

Полину Диброву с детьми задержали на паспортном контроле


Полина Диброва отправилась на отдых в Испанию, чтобы провести время у моря с детьми – 3-летним Ильёй, 4-летним Федей и 8-летним Сашей. Многодетная мама не первый раз едет с детьми за рубеж, однако с подобными трудностями она раньше не сталкивалась.

По словам Полины, раньше она брала большое количество документов на детей, но бумаги никто не проверял, ставили только отметку в паспорте. Однако на этот раз оказалось всё по-другому, видимо таможенники не поверили молодой женщине, что это все её дети. Старшему сыну даже устроили допрос и только после этого их отпустили.

В настоящее время вся семья благополучно добралась до Испании. Молодая супруга Дмитрия Диброва также рассказала, что давно мечтала отдохнуть и отвлечься от бытовых проблем.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 21:15
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