Полину Диброву с детьми задержали на паспортном контроле

Полина Диброва отправилась на отдых в Испанию, чтобы провести время у моря с детьми – 3-летним Ильёй, 4-летним Федей и 8-летним Сашей. Многодетная мама не первый раз едет с детьми за рубеж, однако с подобными трудностями она раньше не сталкивалась.По словам Полины, раньше она брала большое количество документов на детей, но бумаги никто не проверял, ставили только отметку в паспорте. Однако на этот раз оказалось всё по-другому, видимо таможенники не поверили молодой женщине, что это все её дети. Старшему сыну даже устроили допрос и только после этого их отпустили.В настоящее время вся семья благополучно добралась до Испании. Молодая супруга Дмитрия Диброва также рассказала, что давно мечтала отдохнуть и отвлечься от бытовых проблем.