Россиянку из-за фамилии не пустили Турцию

Волкова с подругой Екатериной Макаровой обзавелась турпутевками еще в июне. Девушки вылетели в турецкий Деламан, чтобы дальше отправиться в Мармарис непосредственно на отдых. Каково же было удивление пермячек, когда одной из них было отказано во въезде в страну. Фамилия и имя девушки совпадают с личными данными фигурантки скандального происшествия. И хотя сама Волкова из Перми не имеет к этому никакого отношения, факт остается фактом: отдыхать осталась только Макарова.Аналогичный инцидент произошел ранее с Ольгой Волковой из Екатеринбурга: ее навсегда внесли в «черный» список в Турции, потому что некая тезка еще в 2012 году совершила преступление на территории страны.