Россиянку из-за фамилии не пустили Турцию
Жительница Перми Ольга Волкова, отправившаяся на отдых в Турцию с подругой, была выдворена из страны из-за фамилии: россиянку не пустили по причине того, что ее паспортные данные оказались внесенными в «черный» список.
Волкова с подругой Екатериной Макаровой обзавелась турпутевками еще в июне. Девушки вылетели в турецкий Деламан, чтобы дальше отправиться в Мармарис непосредственно на отдых. Каково же было удивление пермячек, когда одной из них было отказано во въезде в страну. Фамилия и имя девушки совпадают с личными данными фигурантки скандального происшествия. И хотя сама Волкова из Перми не имеет к этому никакого отношения, факт остается фактом: отдыхать осталась только Макарова.
Аналогичный инцидент произошел ранее с Ольгой Волковой из Екатеринбурга: ее навсегда внесли в «черный» список в Турции, потому что некая тезка еще в 2012 году совершила преступление на территории страны.
Волкова с подругой Екатериной Макаровой обзавелась турпутевками еще в июне. Девушки вылетели в турецкий Деламан, чтобы дальше отправиться в Мармарис непосредственно на отдых. Каково же было удивление пермячек, когда одной из них было отказано во въезде в страну. Фамилия и имя девушки совпадают с личными данными фигурантки скандального происшествия. И хотя сама Волкова из Перми не имеет к этому никакого отношения, факт остается фактом: отдыхать осталась только Макарова.
Аналогичный инцидент произошел ранее с Ольгой Волковой из Екатеринбурга: ее навсегда внесли в «черный» список в Турции, потому что некая тезка еще в 2012 году совершила преступление на территории страны.
Общество
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 21:00