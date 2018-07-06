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В Британии чайки-алкоголики напугали местных жителей буйным поведением

Британские ветеринары бьют тревогу, местные стаи чаек на протяжении двух недель страдают от алкогольного опьянения. По словам защитников животных, птицы находят на пляже бутылки с недопитым алкоголем, выпивают его и пьянеют. Ветеринарные лечебницы успели спасти более 30 птиц.

Однако не все считают, что виноваты в этом туристы, мусорящие на пляже. Согласно другой версии чайки могли находить отходы пивоваренного производства, которые делали птиц невменяемыми. После поедания отходов чайки не могли летать и ходить.

В Британии чайки-алкоголики напугали местных жителей буйным поведением


Но ветеринары скептически отнеслись к этой версии. Дело в том, что в отходах остается малая доля алкоголя, от которой сложно захмелеть даже зверям.

Зоозащитники отмечают, что в прошлом году уже сталкивались с аналогичным явлением, но тогда были единичные случаи. Сейчас же из Девона, Соммерсета и Дорсета пьяных чаек привозят целыми стаями. Некоторых удается спасти и через 1-2 дня их выпускают на волю, но многие птицы настолько плохо чувствуют себя, что дело доходит до смерти.

Последний раз пьяных чаек привозили пожарные, которых вызвали жильцы дома, обнаружившие, что по крыше их дома хаотично бегали и трясли головами неадекватные птицы.
 
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В мире
Добавил: Tatiana Сегодня, 16:45
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