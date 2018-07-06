Минэнерго разрешило «Газпрому» рассекретить информацию об активах в Англии и Уэльсе

«Газпром» после согласования с чиновниками Минэнерго под давлением английского суда вынужден раскрыть информацию об активахв этой стране. Эти данные понадобятся для взыскания с российского монополиста штрафа в пользу украинского "Нафтогаза", который выиграл судебный иск на сумму почти в $3 млрд. Об этом заявил Александр Медведев, зампред правления «Газпрома».Одновременно, юристы, нанятые в Европе пытаются оспорить эти решения, считая, что договор о поставках газа заключенные между Юлией Тимошенко и Владимиром Путиным является законным и не дискриминационным. Напомним, что по этому договору Украина обязана была платить за "голубое топливо" наивысшую цену в Европе, а при потреблении менее 55 млрд кубов - платить за оговоренный в договоре максимальный объем. Как считают зарубежные наблюдатели, россияне могут потерять акции пакет акций Nord Stream AG; и тогда Украина станет акционером "Северного потока".