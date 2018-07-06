АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Повелительница змей: Ученые до сих пор не могут понять феномен общавшейся с самыми опасными особями 15-летней девочки
EUR 73.96 USD 63.26
Курс валют на 06.07.2018

Минэнерго разрешило «Газпрому» рассекретить информацию об активах в Англии и Уэльсе

Украина может стать акционером "Северного потока", потому что, после раскрытия активов в Англии под давлением суда Великобритании - акции пойдут в счет оплаты штрафа "Нафтогазу" со стороны "Газпрома". Они могут быть конфискованы в судебном порядке - считают зарубежные юристы.

«Газпром» после согласования с чиновниками Минэнерго под давлением английского суда вынужден раскрыть информацию об активахв этой стране. Эти данные понадобятся для взыскания с российского монополиста штрафа в пользу украинского "Нафтогаза", который выиграл судебный иск на сумму почти в $3 млрд. Об этом заявил Александр Медведев, зампред правления «Газпрома».

Минэнерго разрешило «Газпрому» рассекретить информацию об активах в Англии и Уэльсе


Одновременно, юристы, нанятые в Европе пытаются оспорить эти решения, считая, что договор о поставках газа заключенные между Юлией Тимошенко и Владимиром Путиным является законным и не дискриминационным. Напомним, что по этому договору Украина обязана была платить за "голубое топливо" наивысшую цену в Европе, а при потреблении менее 55 млрд кубов - платить за оговоренный в договоре максимальный объем. Как считают зарубежные наблюдатели, россияне могут потерять акции пакет акций Nord Stream AG; и тогда Украина станет акционером "Северного потока".
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 18:45
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Роман Гриценко планирует в ближайшее время стать
Худеющая Виктория Романец не прочь полакомиться
Агата Муцениеце и Павел Прилучный преодолели
Композитор Александр Зацепин рассказал, как песня
Телеведущая Натали Неведрова раскрыла секрет
Детская онлайн-игра оказалась рассадником
Психологи рассказали какие качества ценят
Исследования древних ДНК решило 100-летнюю
Минэнерго разрешило «Газпрому» рассекретить
Число погибших от разрыва миномёта украинских
Горячий рис способен спровоцировать пищевое
Блюзового музыканта из Соединённых Штатов
Соцсети обсуждают "документ" со схемой грядущих
Замеченные по всей земле квадратные облака
Кроссовер GAC GS5 кардинально изменился со сменой
Лена Миро рассказала, почему «чёрные дыры» Вики
Российские ученые разрабатывают очки для
У Курбана Омарова появился серьезный конкурент
Оксана Самойлова жутко напугала свою дочь
В Британии чайки-алкоголики напугали местных
Ученые узнали про настоящую историю сибирских
В Московском Кредитном банке РФ банковские карты
В Сети появились шпионские снимки Audi A6 Allroad
Автобренд Mercedes-Benz анонсировал электрический
Сын Антона Гусева и Евгении Феофилактовой
В каких случаях беременным безопасно летать
Внедорожник версии Jeep Wrangler получит два
Mercedes-Benz показан салон нового GLE
У Насти Задорожной завертелся новый роман
На Камчатке произошло второе за несколько часов
Просмотреть все новости