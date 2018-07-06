АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Повелительница змей: Ученые до сих пор не могут понять феномен общавшейся с самыми опасными особями 15-летней девочки
EUR 73.96 USD 63.26
Курс валют на 06.07.2018

Агата Муцениеце и Павел Прилучный преодолели семейный кризис

Агате Муцениеце и Павлу Прилучному пришлось пережить непростой период в жизни, так как супружеская пара была на грани развода. Однако супруги смогли преодолеть семейный кризис.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный преодолели семейный кризис


По словам Агаты Муцениеце, в их отношениях имен не было, виной их разлада в семье стали сложные характеры. В актёрской семье около месяца царил разлад, сначала супруги тщательно скрывали конфликт, потом объявили о расставании. Ходили слухи, что Павел Прилучный изменяет жене, которая в последнее время уделяет внимание только детям и занимается домом.

Недавно Агата Муцениеце сообщила, что в их семье всё наладилось и тяжёлые времена позади. По словам актрисы, они с мужем очень разные люди, а иногда их темпераменты сталкиваются и бушуют. Агата очень тяжело пережила все события и чувствует себя так, будто у неё высосали всю энергию.

К счастью, супруги смогли преодолеть сложные моменты в отношениях. На своём канале в YouTube звезда опубликовала ролик, в котором она подробно рассказывает о том, что стало причиной ссоры, ставшей едва ли не роковой для их семьи.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 19:45
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Роман Гриценко планирует в ближайшее время стать
Худеющая Виктория Романец не прочь полакомиться
Агата Муцениеце и Павел Прилучный преодолели
Композитор Александр Зацепин рассказал, как песня
Телеведущая Натали Неведрова раскрыла секрет
Детская онлайн-игра оказалась рассадником
Психологи рассказали какие качества ценят
Исследования древних ДНК решило 100-летнюю
Минэнерго разрешило «Газпрому» рассекретить
Число погибших от разрыва миномёта украинских
Горячий рис способен спровоцировать пищевое
Блюзового музыканта из Соединённых Штатов
Соцсети обсуждают "документ" со схемой грядущих
Замеченные по всей земле квадратные облака
Кроссовер GAC GS5 кардинально изменился со сменой
Лена Миро рассказала, почему «чёрные дыры» Вики
Российские ученые разрабатывают очки для
У Курбана Омарова появился серьезный конкурент
Оксана Самойлова жутко напугала свою дочь
В Британии чайки-алкоголики напугали местных
Ученые узнали про настоящую историю сибирских
В Московском Кредитном банке РФ банковские карты
В Сети появились шпионские снимки Audi A6 Allroad
Автобренд Mercedes-Benz анонсировал электрический
Сын Антона Гусева и Евгении Феофилактовой
В каких случаях беременным безопасно летать
Внедорожник версии Jeep Wrangler получит два
Mercedes-Benz показан салон нового GLE
У Насти Задорожной завертелся новый роман
На Камчатке произошло второе за несколько часов
Просмотреть все новости