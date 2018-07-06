Агата Муцениеце и Павел Прилучный преодолели семейный кризис

По словам Агаты Муцениеце, в их отношениях имен не было, виной их разлада в семье стали сложные характеры. В актёрской семье около месяца царил разлад, сначала супруги тщательно скрывали конфликт, потом объявили о расставании. Ходили слухи, что Павел Прилучный изменяет жене, которая в последнее время уделяет внимание только детям и занимается домом.Недавно Агата Муцениеце сообщила, что в их семье всё наладилось и тяжёлые времена позади. По словам актрисы, они с мужем очень разные люди, а иногда их темпераменты сталкиваются и бушуют. Агата очень тяжело пережила все события и чувствует себя так, будто у неё высосали всю энергию.К счастью, супруги смогли преодолеть сложные моменты в отношениях. На своём канале в YouTube звезда опубликовала ролик, в котором она подробно рассказывает о том, что стало причиной ссоры, ставшей едва ли не роковой для их семьи.