Нестареющий Рокки: как сложилась жизнь Сильвестра Сталлоне

Родился и вырос Сталлоне в районе Манхэттен. Будучи своенравным и неуправляемым, обучался в специальной школе для трудных подростков. Затем была учеба в Швейцарии. Спортивный и энергичный, Сильвестр подрабатывал тренером и занимался в театре, мечтая сниматься в кино.По истине звездной стала роль Рокки в 1976 году в одноименном голливудском фильме. Сценарий написал сам Сталлоне и одним из условий для продюсеров картины было то, что главная роль достанется сценаристу. Кстати, написать сценарий о жизни боксера Сталлоне вдохновила спортивная встреча между Мухаммедом Али и Чаком Уэпнером .Жизнь удалась, особенно творческая, и свидетельством тому служат по две номинации в трех кинопремиях: Оскар, Золотой глобус и BAFTA. И, конечно, 50 фильмов, в которых снялся нестареющий Рокки.