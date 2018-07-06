Нестареющий Рокки: как сложилась жизнь Сильвестра Сталлоне
6 июля нестареющий Рокки – знаменитый американский актер Сильвестр Сталлоне – празднует свой 72-й день рождения. Интересно проследить , как сложилась жизнь звезды кинематографа.
Родился и вырос Сталлоне в районе Манхэттен. Будучи своенравным и неуправляемым, обучался в специальной школе для трудных подростков. Затем была учеба в Швейцарии. Спортивный и энергичный, Сильвестр подрабатывал тренером и занимался в театре, мечтая сниматься в кино.
По истине звездной стала роль Рокки в 1976 году в одноименном голливудском фильме. Сценарий написал сам Сталлоне и одним из условий для продюсеров картины было то, что главная роль достанется сценаристу. Кстати, написать сценарий о жизни боксера Сталлоне вдохновила спортивная встреча между Мухаммедом Али и Чаком Уэпнером .
Жизнь удалась, особенно творческая, и свидетельством тому служат по две номинации в трех кинопремиях: Оскар, Золотой глобус и BAFTA. И, конечно, 50 фильмов, в которых снялся нестареющий Рокки.
Родился и вырос Сталлоне в районе Манхэттен. Будучи своенравным и неуправляемым, обучался в специальной школе для трудных подростков. Затем была учеба в Швейцарии. Спортивный и энергичный, Сильвестр подрабатывал тренером и занимался в театре, мечтая сниматься в кино.
По истине звездной стала роль Рокки в 1976 году в одноименном голливудском фильме. Сценарий написал сам Сталлоне и одним из условий для продюсеров картины было то, что главная роль достанется сценаристу. Кстати, написать сценарий о жизни боксера Сталлоне вдохновила спортивная встреча между Мухаммедом Али и Чаком Уэпнером .
Жизнь удалась, особенно творческая, и свидетельством тому служат по две номинации в трех кинопремиях: Оскар, Золотой глобус и BAFTA. И, конечно, 50 фильмов, в которых снялся нестареющий Рокки.
Культура
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 20:00