Композитор Александр Зацепин рассказал, как песня про белых медведей стала хитом

Оказывается: «белые медведи» покорили слушателей советского пространства еще до того, как на экраны вышла легендарная комедия Леонида Гайдая. Написанную Зацепиным песню отнесли на радио, и она стала настоящим хитом. Как вспоминает композитор, его жена, работавшая в музыкальной школе, жаловалась, что на вступительных экзаменах абитуриенты исполняют только песню «Где-тот на белом свете…»Леонид Гайдай был крайне недоволен тем фактом, что песня в его фильме оказалась уже «раскрученной» до выхода в свет картины. И тем не менее, хитами стали и «Кавказская пленница», и песня про медведей.