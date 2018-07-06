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Композитор Александр Зацепин рассказал, как песня про белых медведей стала хитом

Приехавший на премьеру мюзикла «Тайна третьей планеты» в театре «Карамболь» Петербурга популярный советский композитор Александр Зацепин рассказал журналистом, как песня из «Кавказской пленницы» про белых медведей стала хитом.


Композитор Александр Зацепин рассказал, как песня про белых медведей стала хитом


Оказывается: «белые медведи» покорили слушателей советского пространства еще до того, как на экраны вышла легендарная комедия Леонида Гайдая. Написанную Зацепиным песню отнесли на радио, и она стала настоящим хитом. Как вспоминает композитор, его жена, работавшая в музыкальной школе, жаловалась, что на вступительных экзаменах абитуриенты исполняют только песню «Где-тот на белом свете…»

Леонид Гайдай был крайне недоволен тем фактом, что песня в его фильме оказалась уже «раскрученной» до выхода в свет картины. И тем не менее, хитами стали и «Кавказская пленница», и песня про медведей.
 
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Культура
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 19:30
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