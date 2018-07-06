Композитор Александр Зацепин рассказал, как песня про белых медведей стала хитом
Приехавший на премьеру мюзикла «Тайна третьей планеты» в театре «Карамболь» Петербурга популярный советский композитор Александр Зацепин рассказал журналистом, как песня из «Кавказской пленницы» про белых медведей стала хитом.
Оказывается: «белые медведи» покорили слушателей советского пространства еще до того, как на экраны вышла легендарная комедия Леонида Гайдая. Написанную Зацепиным песню отнесли на радио, и она стала настоящим хитом. Как вспоминает композитор, его жена, работавшая в музыкальной школе, жаловалась, что на вступительных экзаменах абитуриенты исполняют только песню «Где-тот на белом свете…»
Леонид Гайдай был крайне недоволен тем фактом, что песня в его фильме оказалась уже «раскрученной» до выхода в свет картины. И тем не менее, хитами стали и «Кавказская пленница», и песня про медведей.
Оказывается: «белые медведи» покорили слушателей советского пространства еще до того, как на экраны вышла легендарная комедия Леонида Гайдая. Написанную Зацепиным песню отнесли на радио, и она стала настоящим хитом. Как вспоминает композитор, его жена, работавшая в музыкальной школе, жаловалась, что на вступительных экзаменах абитуриенты исполняют только песню «Где-тот на белом свете…»
Леонид Гайдай был крайне недоволен тем фактом, что песня в его фильме оказалась уже «раскрученной» до выхода в свет картины. И тем не менее, хитами стали и «Кавказская пленница», и песня про медведей.
Культура
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 19:30