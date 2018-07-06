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Орнитологи-любители помогли ученым разобраться в межвидовых конфликтах воронов

Ученые США и Канады, проанализировали свыше двух тысяч наблюдений, проведенных орнитологами-любителями, которые исследовали поведение представителей американских воронов (Corvus brachyrhynchos) и северо-западных воронов (C. caurinus) (C. corvus), обитающих в Северной Америке. В результате отмечена одна особенность, заключающаяся в поденеии птиц, которые бесстаршно могут атаковать превосходящих их по размерам обыкновенных воронов, причем происходит это в 97 процентах случаев, при возникновении межвидовых конфликтов. Согласно информации из статьи журнала The Auk: Ornithological Advances известно, что наибольшее число конфликтов приходится на сезоны гнездования, причем чаще они происходят с участием в потасовках целых групп, а не отдельно воюющих особей.

Учеными также отмечено, что наибольшее количество конфликтов приходится на период с марта по май, это время совпадает с периодом активного гнездования. Как объяснили авторы, представителям обыкновенного ворона характерно поведение с явно выраженным гнездовым хищничеством, так же известным как клептопаразитизм. Они выживают наживаясь на чужих гнездах, причем излюбленные места их нападения - гнезда северно-западных и американских воронов, которыми бесстрашно защищается как свое жилье, так и пища.

Орнитологи-любители помогли ученым разобраться в межвидовых конфликтах воронов


Ученые напомнили, что их анализ основан на результатах работы орнитологов-любителей, а так же отметили, какую важность для науки могут составить данные, полученные от обыкновенных наблюдателей. Благодаря имеющимся сведениям, удалось подробно изучить поведение всего разнообразия видов воронов, проживающих на территории Северной Америки, а так же выяснить их территориальное распределение и предпосылки, побуждающие межвидовые конфликты.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 21:30
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