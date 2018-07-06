Орнитологи-любители помогли ученым разобраться в межвидовых конфликтах воронов

Учеными также отмечено, что наибольшее количество конфликтов приходится на период с марта по май, это время совпадает с периодом активного гнездования. Как объяснили авторы, представителям обыкновенного ворона характерно поведение с явно выраженным гнездовым хищничеством, так же известным как клептопаразитизм. Они выживают наживаясь на чужих гнездах, причем излюбленные места их нападения - гнезда северно-западных и американских воронов, которыми бесстрашно защищается как свое жилье, так и пища.Ученые напомнили, что их анализ основан на результатах работы орнитологов-любителей, а так же отметили, какую важность для науки могут составить данные, полученные от обыкновенных наблюдателей. Благодаря имеющимся сведениям, удалось подробно изучить поведение всего разнообразия видов воронов, проживающих на территории Северной Америки, а так же выяснить их территориальное распределение и предпосылки, побуждающие межвидовые конфликты.