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Число погибших от разрыва миномёта украинских военных возросло до четырёх

Количество погибших украинских военнослужащих от разрыва миномёта в рамках учений увеличилось до четырёх человек.

Число погибших от разрыва миномёта украинских военных возросло до четырёх


Данный инцидент произошёл утром 6 июля на Ровенском полигоне, который расположен в Западной части Украины. Запланированные на сегодня тактические учения для тринадцати украинских солдат обернулись трагедией. При этом четыре человека из них погибли. В свою очередь причиной их смерти является разрыв миномёта на военном полигоне. Согласно последней информации девять человек пребывают в медицинском учреждении, где им помощь оказывают медицинские специалисты. Все учебные мероприятия после чрезвычайного происшествия приостановили в экстренном порядке. Для расследования причин, которые привели к трагедии, отправилась специальная комиссия, возглавляемая замминистра обороны Украины.

На сегодняшний день пока отсутствует информация про возможные нарушения правил безопасности, неполадки с боевой техники.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 18:30
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