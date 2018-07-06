Число погибших от разрыва миномёта украинских военных возросло до четырёх

Данный инцидент произошёл утром 6 июля на Ровенском полигоне, который расположен в Западной части Украины. Запланированные на сегодня тактические учения для тринадцати украинских солдат обернулись трагедией. При этом четыре человека из них погибли. В свою очередь причиной их смерти является разрыв миномёта на военном полигоне. Согласно последней информации девять человек пребывают в медицинском учреждении, где им помощь оказывают медицинские специалисты. Все учебные мероприятия после чрезвычайного происшествия приостановили в экстренном порядке. Для расследования причин, которые привели к трагедии, отправилась специальная комиссия, возглавляемая замминистра обороны Украины.На сегодняшний день пока отсутствует информация про возможные нарушения правил безопасности, неполадки с боевой техники.