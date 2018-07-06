Горячий рис способен спровоцировать пищевое отравление
Ученые обнаружили в рисе споры бактерий, оказывающих негативное влияние на организм при неправильном хранении вареной крупы. По словам исследователей, после приготовления блюда из риса его необходимо в течение часа поставить в холодильник.
Оказалось, что некоторые сорта риса могут содержать в себе споры бактерии Bacillus cereus. Эти споры не пропадают даже после термической обработки крупы и при неправильном хранении риса могут вызывать пищевое отравление, продуцируя вредные токсины.
Чтобы избежать диареи или тошнотворного чувства достаточно поставить рисовое блюдо в холодильник и хранить его там не более суток. Симптомы отравления спорами Bacillus cereus проявляются через 1-5 часов.
Оказалось, что некоторые сорта риса могут содержать в себе споры бактерии Bacillus cereus. Эти споры не пропадают даже после термической обработки крупы и при неправильном хранении риса могут вызывать пищевое отравление, продуцируя вредные токсины.
Чтобы избежать диареи или тошнотворного чувства достаточно поставить рисовое блюдо в холодильник и хранить его там не более суток. Симптомы отравления спорами Bacillus cereus проявляются через 1-5 часов.
Наука
Добавил: Tatiana Сегодня, 18:15