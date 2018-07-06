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«Съесть столько на завтрак может не каждый!»: Телезрители «Дома-2» поняли, почему Александра Черно не худеет

Телезрители скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» поняли, что является причиной того, почему эпатажная участница проекта Александра Черно не может похудеть.

Ни для кого из преданных поклонников прославленной телестройки не является секретом то, что на данный момент Александра участвует в проекте «перезагрузка». Брюнетка уже второй месяца пытается сбросить лишние килограммы.

«Съесть столько на завтрак может не каждый!»: Телезрители «Дома-2» поняли, почему Александра Черно не худеет

Каждый день Черно изнуряет себя тренировками в спортивном зале, а также пытается придерживаться непривычного для себя правильного питания. Именно жесткая диета и ежедневные физические нагрузки влияют на то, что сейчас Александра находится на грани нервного срыва.

Конечно же, что телезрителей «Дома-2» состояние брюнетки не удивляет, ведь за все это время Александре удалось похудеть всего на 8 килограмм. Сама Черно отказывается понимать и признавать причину своего провала. Девушка винит всех, кроме себя. Как выяснилось - зря.

Сплетни о том, что Александра за время «перезагрузки» не единожды нарушала свою диету, гуляли уже давно по Сети. Не так давно в Интернете кто-то из телезрителей даже опубликовал фотографию, на которой хорошо видно, как Черно «поедает» еду из макдональдса.

Теперь же внимание телезрителей привлек снимок, на котором запечатлена огромнейшая порция завтрака, который Александра съедает каждое утро. На фото невооруженным взглядом видно, что вместо каши, которую советовал Черно диетолог, брюнетка кушает сырники и большущий кусок рыбы.

«Съесть столько на завтрак может не каждый!»: Телезрители «Дома-2» поняли, почему Александра Черно не худеет

Вполне понятным является тот факт, что Саша не может похудеть. Телезрители «Дома-2» и вовсе уверены, что с такими темпами Черно не только не похудеет, но и наберет в несколько раз больше, чем сбросила.

«Это такую диету нашей дюймовочке составили? Сырники со сметанкой и кусман соленой рыбки? Да еще и все в одной тарелке..Не удивительно, почему она никак не может похудеть!», - пишут в Сети.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:43
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