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Блюзового музыканта из Соединённых Штатов отправили в российскую колонию

Томасу Ствалли - блюзовому американскому музыканту, вынесли приговор по делу касательно незаконного сбыта наркотических средств, а также выращивания наркосодержащих растений.

Блюзового музыканта из Соединённых Штатов отправили в российскую колонию


Московский дорогомиловский суд приговорил пятидесятисемилетнего американца к одиннадцати годам лишения свободы на территории колонии строгого режима, штрафу в 150 000 рублей. Следствием установлено, что в квартире именно по месту фактического проживания, Томас Ствалли высадил практически 30 кустов конопли. Для правильного роста растений, он установил осветительные и обогревательные приборы, всячески ухаживал за растениями, поливал их. Американец собирал урожай, сушил, упаковывал его для дальнейшей продажи. У американца изъяли всего больше 1,5 килограмма разных наркотических средств, которые изготовлены на основе конопли.

Ствалли был осуждён по двум статьям уголовного кодекса РФ, а именно на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, а также незаконное культивирование в крупном размере растений, которые содержат наркотические вещества. Квартиру Ствалли снимал на Большой Дорогомиловской улице. Сотрудники полиции у него изъяли 16 пластиковых коробок, в которых находилось кусты марихуаны и средства для удобрения почвы.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 18:00
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