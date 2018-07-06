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Замеченные по всей земле квадратные облака озадачили ученых

Квадратные облака, замеченные в небе по всей земле, озадачили ученых. Мнения о природе возникновения этого явления разделились.

Замеченные по всей земле квадратные облака озадачили ученых


Специалисты-метеорологи считают, что возникновение облаков с такой формой объясняется столкновением холодного воздушного фронта с сухим теплым потоком. Однако для такой метеоситуации характерны облака с одним прямым углом, а не с четырьмя одновременно. Конспирологи и уфологии видят причину появления квадратных облаков в деятельности инопланетных цивилизаций. А блогер Марк Стир считает, что это атмосферное явление – просто работа геоинженеров.

В общем, просторов для фантазии в этом направлении масса, а пока облака, явно не напоминающие «белокрылых лошадок», созерцают жители штата Аризона и других точек Земли.
 
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Наука
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 17:45
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