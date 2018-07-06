Зрители «Дома-2» уверены, что Ирину Пинчук испортил телепроект

«Ирина ты еще молодая и всему еще успеешь научиться! Не с того ты жизнь свою начала! Проект испортил тебя! Но в твоем возрасте все можно поправить! Прежде всего тебе нужно начать учиться и определиться с целью в жизни! Если ты мечтаешь о карьере, работе – то бегом на учебу! Если мечтаешь о семье, детях – то учись готовить, убирать и т.д. Надеяться на то, что тебя увидит олигарх по телевизору и сразу влюбиться, не стоит! Олигархов одной внешностью не возьмешь! Опять же нужно учиться и развиваться!», - написала одна из поклонниц Ирины Пинчук в Сети.

«Сорока чистой воды садист! Ириш, беги от него! Он только и знает, как за счет унижения женщин поднимать свою самооценку! Вспомни Ольгу Орлову, которую он сейчас гнобит как может!», - пишут зрители «Дома-2».

Не так давно в Периметр вернулась одна из самых ярких участниц проекта Ирина Пинчук. Девушка с первых же минут своего появления на «Доме-2» привлекла внимание сразу нескольких парней – Романа Гриценко и Артема Сороки. И если еще в то, что обворожительная брюнетка может построить отношения с Романом кто-то и верил, то в то, что Ирина посмотрит в сторону Артема, многие сначала сомневались.На сегодняшний день некоторые телезрители практически каждый день забрасывают Ирину Пинчук различного рода комментариями. В некоторых поклонники «Дома-2» просят девушку бежать от Артема Сороки и называют его «садистом», а кое-кто и вовсе советуют брюнетке покинуть телепроект и заняться своим развитием.Как бы то ни было, но большее внимание телезрителем «Дома-2» начало привлекать то, что Ирина очень близко начала общаться с Артемом Сорокой. По мнению большого количества фанатов телепроекта, за счет Пинчук молодой человек хочет поднять свою самооценку.