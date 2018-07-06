Саша Черно переживает, что скоро сойдет с ума

По словам девушки, она переживает, что скоро сойдет с ума и ей придется лечить нервы. Саша считает, что сначала организаторы телестройки превозносили ее до небес, а теперь пытаются швырнуть о самое дно.Ранее появлялись слухи, что девушка начала всерьез переживать из-за уверенности в том, что все рейтинги в скором времени перетянет на себя семейство Рапунцелей. Поклонники «Дома-2» уверены, что из-за «покосившейся короны» Саше может грозить нервный срыв.