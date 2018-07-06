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Кроссовер GAC GS5 кардинально изменился со сменой поколения

Китайский автогигант GAC планирует выпустить Trumpchi GS5 нового поколения. Дизайн экстерьера новой версии внедорожника в мае перестал быть тайной. Теперь в Сеть попали снимки салона.

Кроссовер GAC GS5 кардинально изменился со сменой поколения


Из фото видно, что интерьер будущей версии GAC Trumpchi GS5 претерпел радикальные изменения. Можно заметить пересмотренную центральную консоль, беспроводное зарядное устройство, мультимедийный комплекс с удобным большим экраном, наполовину цифровую приборную панель, стильный руль, модифицированную переднюю панель, новые кресла. В экстерьере обновили радиаторную решётку, задние и головные фары. GAC GS5 2019 в длину имеет 4 695 мм, в ширину - 1 885 мм, в высоту - 1 700 мм. Размер колёсной базы версии составляет 2 710 мм.

Новый внедорожник оснастят 1,5-литровым турбированным двигателем на 152 или 169 л.с. В роли трансмиссии должна выступить 5-скоростная «механика» либо 6-ступенчатая АКПП. Покупателям новой версии Trumpchi GS5 также предложат выбор между полным и передним приводом.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 17:30
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