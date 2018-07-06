Спасатели озвучили новую угрозу для спасения детей из пещеры в Таиланде
Как сообщил командир отряда «морских котиков», возникла новая угроза для спасения двенадцати детей и их тренера из пещеры Тхам Луанг в Таиланде. Спасатели озвучили причину, из-за которой проведение спасательной операции сильно осложняется.
Речь идет о резком падении кислорода в составе воздуха и увеличении процентного содержания углекислого газа. Причиной этого процесса является большое скопление людей. работающих на откачке воды из пещеры в рамках подготовки спасательной операции.
Ранее сообщалось о гибели отставного 38-летнего спасателя, доставляющего к месту происшествия баллоны с кислородом, который внезапно потерял сознание и задохнулся.
Напомним, что подростки с тренером из тайской футбольной команды юниоров оказались запертыми в пещере из-за наводнения.
Речь идет о резком падении кислорода в составе воздуха и увеличении процентного содержания углекислого газа. Причиной этого процесса является большое скопление людей. работающих на откачке воды из пещеры в рамках подготовки спасательной операции.
Ранее сообщалось о гибели отставного 38-летнего спасателя, доставляющего к месту происшествия баллоны с кислородом, который внезапно потерял сознание и задохнулся.
Напомним, что подростки с тренером из тайской футбольной команды юниоров оказались запертыми в пещере из-за наводнения.
Происшествия
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 14:08