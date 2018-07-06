В тайской пещере погиб дайвер из морских котиков во время спасательной операции 12 школьников

В Таиланде продолжается операция по спасению 12 школьников и тренера, застрявших в пещере из-за затопления после проливных дождей. К операции привлечены лучшие профессионалы дайвинга. Также присоединились добровольцы из команды боевых пловцов "морские котики".Канал Thai PBS со ссылкой на командира Апхакона Юнгкео передаёт о гибели одного из бывших "морских котиков", который выполнив задание по доставке баллонов с кислородом в дальнюю пещеру, возвращался обратно, но ему самому не хватило кислорода. Несмотря на трагедию, операция по спасению юных тайских футболистов и тренера продолжается.