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Лицо Ольги Бузовой сравнили с манекеном

Ольга Бузова спровоцировала новый шквал критики в свой адрес, когда выложила очередное фото в Instagram.

Лицо Ольги Бузовой сравнили с манекеном

Известная телеведущая «Дома-2» прилетела в Москву, чтобы снова приступить к своим обязанностям наставницы телестройки. Об этом Бузова незамедлительно сообщила своим поклонникам.

«Привет, Москва! Я в городе, с самолета сразу на любимую съёмочную площадку», - написала поющая теледива в своем микроблоге, не забыв разбавить текст несколькими детскими смайликами.

На снимке в публикации Ольга позирует с распущенными волосами, демонстрируя шикарный загар и довольно постное выражение лица.

Лицо Ольги Бузовой сравнили с манекеном

«Олечка, почему такая грустная?», «Как утром с бодуна..», «Ольга, что с лицом?», «Прилетая в Москву, надо одевать специальное лицо?», - тут же поинтересовались фолловеры.

Другие же со вздохом отметили, что их любимица стремительно стареет. А кто-то и вовсе решил, что губы Бузовой слишком перекошены, намекая на ее пристрастие к уколам красоты.

«Ты лицо попроще сделай, улыбнись!», «Это называется манекен...волосы наращены..лицо держится на филерах..одежда ..типа своя, но из Китая!!», «Наращенные волосы, как это вульгарно! Она что лысая?», - дискутируют в Сети.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:55
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