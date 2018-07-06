Лицо Ольги Бузовой сравнили с манекеном

«Привет, Москва! Я в городе, с самолета сразу на любимую съёмочную площадку», - написала поющая теледива в своем микроблоге, не забыв разбавить текст несколькими детскими смайликами.

«Олечка, почему такая грустная?», «Как утром с бодуна..», «Ольга, что с лицом?», «Прилетая в Москву, надо одевать специальное лицо?», - тут же поинтересовались фолловеры.

«Ты лицо попроще сделай, улыбнись!», «Это называется манекен...волосы наращены..лицо держится на филерах..одежда ..типа своя, но из Китая!!», «Наращенные волосы, как это вульгарно! Она что лысая?», - дискутируют в Сети.

Известная телеведущая «Дома-2» прилетела в Москву, чтобы снова приступить к своим обязанностям наставницы телестройки. Об этом Бузова незамедлительно сообщила своим поклонникам.На снимке в публикации Ольга позирует с распущенными волосами, демонстрируя шикарный загар и довольно постное выражение лица.Другие же со вздохом отметили, что их любимица стремительно стареет. А кто-то и вовсе решил, что губы Бузовой слишком перекошены, намекая на ее пристрастие к уколам красоты.