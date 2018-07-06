Экс-участница «Дома-2» Александра Харитонова продемонстрировала поклонникам прекрасную фигуру

«Давайте помечтаем. Каждый, в этой жизни имеет право на чудо. Напишите в комментариях, что вы хотите, чего вам не хватает, и кто знает может быть, завтра, сбудется именно твоя заветная мечта», - подписала экс-звезда «Дома-2» свою видеозапись.

«Александра, фигура шикарная просто! Такой фигуре остается только завидовать! Просто невозможно налюбоваться! Красотка!!!», «Саша, ты еще мужика не нашла себе? Красивая и умная, что не так? Возможно просто нужно прекращать устраивать театр бабы Фисы? Мужики эту фальш сразу чувствуют! И вообще лучше давай возвращайся на «Дом-2»!», «Настоящая звездочка!», - пишут в Сети.

Публикация от Александра Харитонова (@alexandrakharitonova) 1 Июл 2018 в 3:16 PDT

Несмотря на то, что обворожительная блондинка уже давно не является участницей прославленной телестройки, за ее личной жизнью, а соответственно и социальными сетями продолжают активно наблюдать многие телезрители.Каждый день Александра обновляет свой личный микроблог, наполняя его свежими фотографиями, видеозаписями и сториз, некоторые из которых вызывают у пользователей Сети восторг. Очередное видео не стало исключением.Несколько дней назад Харитонова опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм ролик, на котором показала преданным фанатам свою стройную фигуру.Нужно сказать, что свежий ролик Александры Харитоновой очень понравился многим пользователям Сети, ведь уже сейчас его посмотрело чуть больше 43 тысяч людей, многие из которых оставили под видео приятные комментарии.Стоит подчеркнуть, что в свои 32 года Александра Харитонова еще ни разу не была замужем. Впервые блондинка пришла на проект «Дом-2» в 2007 году. В 2016 году девушка второй раз решила испытать свою удачу и отыскать вторую половинку на реалити.