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Российские ученые разрабатывают очки для дистанционного управления роботами

По сообщению РИА Новости, российские ученые в настоящее время разрабатывают специальные очки, при помощи которых можно будет дистанционно управлять роботами.


Российские ученые разрабатывают очки для дистанционного управления роботами


Об этом информационному агентству рассказал генеральный директор предприятия-разработчика – холдинга Shvabe – Сергей Попов. По его утверждению, оператор, оснащенный такими 3-D очками, сможет видеть «глазами» роботизированного устройства и достигать необходимые цели с максимальной точностью. Холдинг занимается разработкой системы в целом, и новая технологий позволит усовершенствовать работы с высокой степенью риска. Например, чудо-очки можно будет использовать в разминировании, ведь минимальное отклонение от цели в этом процессе может привести к взрыву робота.

Технологические разработки такого рода необходимы как для военной промышленности, так и для оснастки мирных направлений производства.
 
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Технологии
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 17:15
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