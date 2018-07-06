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Экс-участнице «Дом-2» угрожают в связи со смертью Полины Лобановой

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Татьяна Графова оказалась в эпицентре событий, связанных со смертью ее коллеги по телестройке Полины Лобановой.

Как известно, 20-летнюю девушку нашел мертвой ее парень в ванной своей квартиры. Причиной смерти Лобановой указана острая сердечная недостаточность, но чем это было вызвано остается пока неизвестно.

Экс-участнице «Дом-2» угрожают в связи со смертью Полины Лобановой

Подруга Полины Таня, решила докопаться до правды и сейчас утверждает, что Лобанову можно было спасти, но парень даже не вызвал к умирающей «скорую помощь».

Как утверждает Графова, в роковую ночь, Полина отдыхала в ночном клубе вместе с Камилой Руденко и своим бой-френдом Иваном.

Экс-участнице «Дом-2» угрожают в связи со смертью Полины Лобановой

Ребята уже дали показания в полиции и отмечают, что тоже были в ту ночь в тяжелом состоянии и не могли адекватно оценивать ситуацию. Когда Татьяна Графова обратилась к Камиле лично, то в ответ получила серию угроз и даже обвинений.

Сейчас Таня пытается всех заверить, что Полина не увлекалась наркотиками и свести счеты с жизнью не могла.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:13
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