Экс-участнице «Дом-2» угрожают в связи со смертью Полины Лобановой

Как известно, 20-летнюю девушку нашел мертвой ее парень в ванной своей квартиры. Причиной смерти Лобановой указана острая сердечная недостаточность, но чем это было вызвано остается пока неизвестно.Подруга Полины Таня, решила докопаться до правды и сейчас утверждает, что Лобанову можно было спасти, но парень даже не вызвал к умирающей «скорую помощь».Как утверждает Графова, в роковую ночь, Полина отдыхала в ночном клубе вместе с Камилой Руденко и своим бой-френдом Иваном.Ребята уже дали показания в полиции и отмечают, что тоже были в ту ночь в тяжелом состоянии и не могли адекватно оценивать ситуацию. Когда Татьяна Графова обратилась к Камиле лично, то в ответ получила серию угроз и даже обвинений.Сейчас Таня пытается всех заверить, что Полина не увлекалась наркотиками и свести счеты с жизнью не могла.